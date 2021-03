realme 8 Pro : le capteur 108 mégapixels de Samsung mis à l’honneur

Le constructeur realme lancera fin mars sa série 8, dont fera partie le realme 8 Pro. Ce dernier se distingue en particulier par son capteur optique principal, qui bénéficie d’une très haute définition : 108 mégapixels !

En l’occurrence, il s’agit du capteur Isocell HM2 de Samsung, qui permet de capturer des clichés en 12000 x 9000 pixels et des vidéos en 8K/24 images par seconde ou 4K/120 ips. Grâce à la technique du Pixel Binning, le smartphone pourra combiner 9 photosites (un carré de 3 sur 3 sous-pixels), pour former 1 seul pixel, qui aura ainsi reçu plus de lumière dans des conditions d’éclairage difficiles (de nuit !), afin d’obtenir une photo plus lumineuse.

realme 8 Pro, le smartphone aux 108 mégapixels

Avec 108 mégapixels, chacun pourra profiter d’une meilleure précision en zoomant dans l’image, afin par exemple d’effectuer un recadrage ou pour se rapprocher d’un sujet éloigné.

Le realme 8 Pro exploitera la technologie In-Sensor Zoom, qui permet d’améliorer sensiblement la qualité du zoom numérique 3x (qui est en fait – généralement – qu’un simple recadrage dans la photo d’origine). Pour cela, l’appareil combine 8 clichés capturés en 12 Mpixels, afin – selon realme – de générer des clichés plus précis qu’en zoomant dans une photo prise en 108 Mpixels et de meilleure qualité que les photos prises avec un véritable zoom optique 3x ! Cela sera confirmé, ou pas, lors des tests…

Au chapitre des améliorations logicielles, le realme 8 Pro bénéficiera également d’un nouveau mode pour photographier les étoiles (inauguré sur le realme x3 Superzoom). Un mode Time Lapse sera également disponible pour les vidéos. Rappelons que ce mode nécessite obligatoirement un trépied, ainsi qu’une zone géographique où la pollution lumineuse n’est pas présente (mais aussi un ciel dégagé et un bon livre en attendant !).

Tilt Shift, le flou artistique

Si l’intérêt de ce mode n’est pas évident pour tous les utilisateurs, une autre nouveauté devrait faire plus l’unanimité : le mode : Tilt Shift. Cette technique permet de mettre le focus sur une partie de l’image, tout en floutant le reste, un peu comme l’effet Bokeh utilisé dans le mode Portrait, mais sans se focaliser sur un simple objet / personnage au premier plan. Il s’agit donc en somme d’un effet Bokeh configurable en forme, taille, intensité et position, appliqué à des paysages. D’après la démonstration faite par le constructeur, cela peut générer des effets originaux et intéressants (aussi utilisable sur des vidéos en mode Time Lapse).

Enfin, les photos en mode Portrait pourront être agrémentées par trois nouveaux effet : le mode Neon (les sources lumineuses de l’arrière plan sont amplifiée), le mode Dynamic (l’arrière plan est flouté avec un effet de déplacement) et le mode AI Color (seul le sujet principal est en couleur alors que l’arrière plan est en noir et blanc).