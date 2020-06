Test realme X3 SuperZoom, que vaut le zoom optique 5x dans un smartphone à 500 euros ?

8/10 realme X3 SuperZoom On aime Ecran 120 Hz

Bonnes performances

Assez bonne autonomie

Capteur Photo avec zoom optique 5x

Design blanc peu salissant On n’aime pas Pas étanche

Une seule carte SIM

Pas d'extrension de stockage

Pas de prise casque

zoom numérique 60x inutile Verdict : Certes, l’écran du realme X3 SuperZoom n’est pas OLED. Mais sa fréquence de rafraichissement de 120 Hz est appréciable. Certes, le smartphone n’est pas parfait en photo (et surtout pas avec un zoom 60x !). Mais ses zooms optique 5x et hybride 10x s’avèrent assez efficaces. Certes, son processeur n’est pas le plus récent. Mais il demeure performant. Et si son autonomie n’est pas extraordinaire, sa batterie se recharge très rapidement. Reste enfin certains choix qui ont été fait et qui pourront rebuter certains utilisateurs : pas de prise casque, ni de lecteur microSD, etc. plus

La gamme de smartphones du chinois realme accueille un nouveau modèle, le X3 SuperZoom. Il affiche une belle liste de caractéristiques techniques assez sophistiquées, qui le placent entre les realme 6 Pro / X50 et le realme X50 Pro. En effet, si le realme X3 SuperZoom n’intègre qu’un écran LCD (en 120 Hz tout de même !), à la différence du X50 Pro (OLED), il embarque toutefois un processeur plus puissant que les deux premiers (et un peu moins que celui du X50 Pro).

De plus, comme son nom l’indique, le X3 SuperZoom se distingue par un de ses quatre capteurs photo, doté d’un zoom optique 5x (contre 2x seulement pour les X50 et X50 Pro). Et si le constructeur communique à outrance sur un zoom 60x (à l’instar de Samsung et du zoom soi-disant 100x du Galaxy S20 Ultra d’ailleurs), ce dernier est numérique et – comme nous allons le voir – peu exploitable en pratique…

realme X3 SuperZoom – Crédit : Xavier Regord/Galaxie Média

Alors, l’ensemble, qui sera commercialisé à partir du 22 juin à 499,90 €, forme-t-il un cocktail vraiment convaincant ? C’est ce que nous allons voir.

Un design sans surprise pour un smartphone realme

Avec ses bords très arrondis et son dos en verre, le X3 SuperZoom ne brise pas les codes de realme en matière de design. Le modèle que nous avons testé arborait un coloris blanc nacré, agréable, satiné, qui retient assez peu les traces de doigts (en tout cas elles sont moins visibles que sur d’autres smartphones récents, dotés d’un dos très brillant, comme le Samsung Galaxy S20 Ultra ou le Xiaomi Mi 10).

realme X3 SuperZoom – Crédit : Xavier Regord/Galaxie Média

On remarque immédiatement l’absence de prise casque. Il faut se contenter d’un port USB C pour utiliser un casque audio filaire. Bien sur, un modèle Bluetooth résout le problème.

En revanche, c’est seulement au moment d’installer sa carte SIM qu’on découvre avec une légère amertume que le X3 SuperZoom n’offre qu’un seul emplacement 4G (la 5G n’est pas au programme de ce smartphone). Et l’unique emplacement rend donc impossible d’étendre la capacité de stockage en ajoutant une carte mémoire microSD. Il faut reconnaître qu’on dispose tout de même de 256 Go d’espace de stockage et qu’on a donc de quoi voir venir. Toutefois, cette option peut toujours s’avérer pratique et cette absence est donc regrettable.

realme X3 SuperZoom – Crédit : Xavier Regord/Galaxie Média

Ecran LCD oblige, le lecteur d’empreintes digitales est intégré au bouton de démarrage, placé sur la tranche droite du smartphone. Il s’avère efficace dans l’ensemble et il est complété par la reconnaissance faciale (peut être un peu moins sécurisée mais plus rapide encore).

realme X3 SuperZoom – Crédit : Xavier Regord/Galaxie Média

Pour le reste, on trouve deux touches du contrôle du volume sur la gauche de l’appareil et un unique haut parleur, de qualité moyenne, qui restitue donc un son mono. Et quand on a gouté aux possibilités offertes des haut-parleurs stéréo, comme ceux du Xiaomi Mi 10 ou du Sony Xperia 1 II, il est difficile de revenir en arrière ! Ce critère n’est bien sur pas dramatique si vous avez l’habitude d’utiliser un casque. Et, encore une fois, ces deux modèles sont proposés à des prix bien supérieurs…

Un bel écran LCD 120 Hz

La première des deux caractéristiques importantes du X3 SuperZoom (la seconde étant son capteur photo à zoom 5x) réside dans son écran LCD de 6,6 pouces, qui peut fonctionner avec une fréquence de rafraichissement maximale de 120 Hz. C’est une spécificité que l’on retrouve désormais sur plusieurs smartphones haut de gamme (bien plus chers que le realme X3 SuperZoom !), comme le Samsung Galaxy S20 (909 € chez Boulanger), le OnePlus 8 Pro (899 € chez Amazon) ou encore le Oppo Find X2 Pro (1 199 € chez Boulanger).

realme X3 SuperZoom – Crédit : Xavier Regord/Galaxie Média

En revanche, contrairement à ces derniers, le X3 se contente d’afficher une définition FHD+ « classique », soit 2 400 x 1 080 pixels. Mais il le fait plutôt bien, avec une luminosité satisfaisante.

Et le mode 120 Hz permet d’obtenir une fluidité optimale, bénéfique pour vos yeux si vous passez beaucoup de temps à faire défiler de haut en bas les fils d’actualités ou les réseaux sociaux. Une option permet au smartphone de choisir automatiquement entre les modes 60 Hz et 120 Hz, en fonction de l’application utilisée. Cela permet au passage d’optimiser l’autonomie de la batterie.

realme X3 SuperZoom – Crédit : Xavier Regord/Galaxie Média

Un menu d’accès rapide est accessible depuis le bord droit de l’écran. Il permet de lancer vos applications préférées très rapidement. Il est possible d’ajuster en hauteur la position de l’encoche qui permet de le déployer.

D’excellentes performances à ce prix !

Plutôt que d’utiliser une puce de milieu de gamme récente, comme le Snapdragon 765G, realme s’est tourné vers le modèle haut de gamme… de l’année dernière, en l’occurrence le Snapdragon 855+. Ce dernier est assisté de 12 Go de mémoire.

Les résultats obtenus avec les différents applications de benchmarking sont donc logiquement légèrement inférieurs à ceux réalisés par les dernières puces en date (Snapdragon 865). Ils traduisent néanmoins une réelle aisance dans tous les domaines.

Autant dire que ce choix est très pertinent et la plate-forme procure de très bonnes performances, sous Android 10 (agrémenté de l’interface realme UI). Les jeux sont bien évidemment les premiers à tirer pleinement partie de la puissance procurée par le processeur.

Il aurait du plutôt s’appeler le X3 BonZoom

Le X3 SuperZoom exploite un capteur principal de 64 mégapixels (26 mm), qui prend par défaut des clichés en 16 mégapixels (en combinant quatre pixels pour n’en former qu’un). Dans des bonnes conditions d’éclairages, les deux modes procurent des résultats satisfaisants.

Zoom 1x

De même, de nuit, en utilisant le mode Nuit, les clichés sont souvent très honorables, pour peu qu’on se trouve pas dans le noir total (avec un éclairage public pas trop loin lorsqu’on est dans la rue par exemple).

Avec le mode Nuit

Si c’est bien le capteur principal qui se charge d’effectuer le premier niveau de zoom (2x), c’est le second capteur – de 8 mégapixels – qui prend le relai à partir du zoom 5x. De plus, ce dernier bénéficie d’un dispositif de stabilisation optique. Seul le zoom 5x est effectué par l’optique du smartphone. Au-delà, il s’agit d’un zoom hybride, avec une part de plus en plus grande de zoom numérique, plus on désire voir loin.

Zoom 2x

Et force est de constater que le realme X3 SuperZoom s’en sort assez bien avec un facteur d’agrandissement de 5x, voire 10x ! D’autant plus que la prise de vue s’effectue sans souci grâce à une stabilisation efficace.

zoom 5x

zoom 10x

Ensuite, si il est possible de pousser le zoom hybride plus loin (le smartphone propose jusqu’à 60x au maximum, d’où son appellation SuperZoom), les résultats deviennent alors de plus en plus imprécis, grossiers. De plus, en l’absence de fenêtre qui nous montre où on vise (comme le fait le Samsung Galaxy S20 par exemple), il est assez difficile de retrouver son sujet à l’image…

Zoom 40x…

De nuit, l’utilisation du zoom (jusqu’à 5x de préférence) est possible, selon les sources d’éclairage proches.

Zoom 5x de nuit

Le troisième capteur du realme X3 SuperZoom est un grand angle (équivalent à un 16 mm) de 8 mégapixels. De jour, ses performances sont correctes, même s’il ne faut pas regarder les clichés de trop près, car la précision n’est pas extraordinaire. De nuit, cela se complique et il est préférable d’avoir quelques éclairages (indirects de préférence) dans les parages.

Le quatrième et dernier capteur de 2 mégapixels est utilisé pour le mode macro. Ce dernier réalise des clichés corrects dans l’ensemble sur un sujet immobile.

Pour ceux qui désireraient réaliser des clichés des constellations qui nous entourent, le X3 SuperZoom embarque un mode photo appelé Etoiles. Il s’utilise exclusivement avec un trépied car le temps d’exposition qu’il requiert est extrêmement élevé (10 clichés sont capturés pendant 4 minutes et 30 secondes). Il faut bien sur profiter d’un temps bien dégagé et de préférence sans la pollution lumineuse générée par une ville proche.

Le mode Etoiles

Lors de notre test, en région parisienne, le résultat est plutôt décevant (le peu d’étoiles visibles avec ce mode sont floues), surtout comparé au mode Nuit, qui permet finalement de mieux voir lesdites étoiles. Trop de pollution lumineuse, sans doute !

Le « simple » mode Nuit

Pour les vidéos, le realme X3 SuperZoom propose les classiques modes Full HD ou 4K, en 30 ou 60 images par seconde. En 720p, on peut réaliser des ralentis avec 240 à 960 ips. Une stabilisation électronique n’est disponible que dans le mode Full HD en 30 images par seconde.

Avec un bon ensoleillement, les résultats sont plutôt bons, aussi bien en Full HD qu’en 4K. Dans ce dernier mode, il est préférable d’éviter les traveling trop rapides.

Signalons également qu’il est possible de zoomer en filmant. Ainsi, en cliquant sur les mentions 2X et 5X affichées à l’écran, le plan change brutalement, par à-coups, pour voir le sujet filmé de plus près.

On peut également pincer l’écran pour zoomer/dézoomer progressivement (jusqu’en 10x). Attention, comme souvent, il faut garder à l’esprit que plus on zoom, plus la qualité de l’image est dégradée.

realme X3 SuperZoom – Crédit : Xavier Regord/Galaxie Média

Enfin, à l’avant du smartphone, à l’instar du realme 6 Pro, on retrouve les deux capteur dédiés aux selfies : le principal de 32 mégapixel et un ultra grand angle de 8 mégapixels.

Capteur principal frontal

Capteur grand angle frontal

Le mode Portrait quant à lui est basique, mais efficace, en floutant l’arrière plan. Il est possible de l’utiliser avec un zoom 2x, uniquement lorsque la photo est prise avec le capteur dorsal.

Mode Portrait

Une autonomie dans la moyenne

Terminons ce test du realme X3 SuperZoom par un dernier bon point. En effet, avec sa batterie de 4 200 mAh, le smartphone offre une assez bonne autonomie, dans les standards actuels. Nous avons pu l’utiliser en effet plus de deux jours, en mode 120 Hz, en mode « normal » (mails, SMS, Whatsapp, prises de photos, vidéos Youtube, quelques séances de jeu, etc.).

Le chargeur 30 W du realme X3 SuperZoom – Crédit : Xavier Regord/Galaxie Média

Et pour ne rien gâcher, l’adaptateur de 30 Watt fourni permet de recharger rapidement la batterie. En effet, lors de nos tests, en débutant la recharge à 17 h 07 min (avec 2%), le niveau de charge est passé à 52% à 17 h 28 min, puis à 100 % à 18 h 05 min. Une heure chrono… la promesse du constructeur est respectée !

