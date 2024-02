Red Dead Redemption 2 : voici 50 missions gratuites pour vous relancer dans l’aventure

Vous avez terminé la tragique histoire de Red Dead Redemption 2 et vous avez soif d’aventures supplémentaires ? Nous avons une petite idée pour vous : le mod gratuit Bandit Hideouts 1.19 vous propose 50 nouvelles missions de bandits et 31 embuscades pour des duels haletants au cœur de l’Ouest sauvage.

Red Dead Redemption 2 © Rockstar

Red Dead Redemption 2 est une expérience inoubliable, marquée par sa richesse narrative et son univers on ne peut plus immersif. Tout le monde attendait un éventuel DLC au Mexique, mais force est de constater qu’il n’en n’est rien. Une fois l’histoire principale terminée, certains ressentent un vide et cherchent de nouvelles aventures. Heureusement, sur PC, la communauté des moddeurs veille au grain.

Un mod pour rajouter un peu de piment et de durée de vie à Red Dead Redemption 2

Si les codes de triches de Red Dead Redemption 2 permettent de s’amuser un peu, le mod Bandit Hideouts 1.19 s’impose comme un incontournable pour les fans de duels et de chevauchées effrénées. Entièrement gratuit, il ajoute la bagatelle de 50 missions de bandits réparties dans 105 repaires, ainsi que 31 embuscades où des hors-la-loi assoiffés de sang tenteront de vous prendre par surprise.

Bandit Hideouts RDR2 © Nexus Mods

En effet, le mod ne se contente pas de rajouter des missions : il enrichit l’expérience de jeu en profondeur. De nouveaux repaires à débusquer, des personnages uniques à rencontrer et des situations explosives à gérer, il y a de quoi relancer l’engouement, même si vous avez déjà terminé le jeu.

Si vous en doutez, sachez que l’accueil de la communauté est dithyrambique. Les joueurs saluent la qualité du mod, son immersion et son impact sur la durée de vie du jeu. Si vous avez terminé l’histoire principale et que vous avez envie de retrouver l’adrénaline des fusillades endiablées, ce mod est clairement fait pour vous. De quoi patienter en attendant la sortie de GTA 6 en 2025.

Il y a quelques prérequis pour en profiter. Déjà, bien évidemment, vous devez posséder la version PC de Red Dead Redemption 2, sortie en 2019. Il est ensuite assez recommandé d’avoir une configuration PC puissante pour profiter pleinement du mod.

Téléchargement et installation :

Téléchargez le mod Bandit Hideouts 1.19 sur Nexus Mods ici. Créez un compte sur Nexus Mods si vous n’en avez pas déjà un. Connectez-vous à votre compte et cliquez sur le bouton Download (Manual). Choisissez l’option Download with Manager pour une installation simplifiée (il faut Nexus Mod Manager). Lancez Nexus Mod Manager et sélectionnez Red Dead Redemption 2 dans la liste des jeux. Cliquez sur l’onglet “Mods” et sélectionnez “Installer un nouveau mod à partir d’un fichier”. Sélectionnez le fichier .zip que vous avez téléchargé à l’étape 3. Cliquez sur “Installer” et suivez les instructions à l’écran. Une fois l’installation terminée, activez le mod dans Nexus Mod Manager.