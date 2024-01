Reddit est sommé de révéler l’adresse IP d’utilisateurs qui parlent de piratage

© Envato

Une fois de plus, des studios de cinéma tentent de forcer Reddit à partager l’adresse IP de ses utilisateurs qui ont parlé de piratage sur le site. Dans le cadre de la lutte contre le piratage, ces entreprises cinématographiques ont porté plainte pour violation du droit d’auteur contre un fournisseur d’accès internet. Reddit, lui-même récemment victime d’un piratage, est sommé de révéler l’identité de ses utilisateurs en tant que témoin-clé dans l’enquête.

Pour Hollywood, la lutte contre le piratage passe par Reddit

En effet, plutôt que de poursuivre les utilisateurs directement, les entreprises cinématographiques attaquent en justice les fournisseurs d’accès internet (FAI) aux Etats-Unis : les Français, champions du monde de piratage peuvent dormir tranquilles. Ainsi, les FAI RCN et Grande étaient traînés devant les tribunaux l’année dernière pour ne pas avoir coupé la connexion internet de leurs clients pirates récidivistes.

Comme le rapporte TorrentFreak, c’est maintenant le FAI Frontier Communications qui fait face à un procès des studios Voltage Holdings et Screen Media Ventures. Selon ces entreprises, Frontier “n’a pas de politique efficace pour mettre fin aux contrevenants récidivistes“, c’est-à-dire ses clients qui piratent des films à répétition.

Dans le cadre de l’enquête pour savoir si “la possibilité de pirater efficacement du contenu sans aucune conséquence est un avantage de l’abonnement à Frontier“, ces studios ont déposé une requête pour que Reddit réponde à leurs questions. Les studios demandent au tribunal d’exiger que le réseau social fournisse “des informations sur les adresses IP depuis le 1er janvier 2017” de six utilisateurs anonymes qui ont parlé de piratage sur Reddit.

Reddit ciblé par les studios de cinéma pour la troisième fois

Lors des deux procès précédents, la demande des studios n’avait pas abouti : cet demande d’information viole le premier amendement de la consitution des Etats-Unis, qui protège la liberté d’expression des individus et leur anonymat. Il est probable que l’histoire se répète, d’autant plus que les studios demande de fournir les adresses IP depuis 2017, quand les messages postés sur Reddit en cause remonte à 2021.

Reddit a répondu à l’assignation des studios par une lettre le 2 janvier. Le département légal du réseau réaffirme que la demande viole le premier amendement de la constitution, faisant également référence aux décisions précédentes de la justice. Le réseau social affirme qu’il n’a pas à se conformer à cette nouvelle demande, étant donné que les studios peuvent obtenir des informations équivalentes ou meilleures ailleurs.

Là où ce troisième procès diffère, c’est que la nouvelle assignation ne concerne que les adresses IP et non d’autres informations permettant d’identifier les utilisateurs.”Les utilisateurs de Reddit n’ont pas d’intérêt reconnu pour la protection de leur vie privée en ce qui concerne leurs adresses IP“, indique la demande des studios. Ce sera à la justice d’en juger.

