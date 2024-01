Téléchargement illégal : la France championne des piratages dans le monde ?

Et si la France était le pays qui pirate le plus ? Le croisement de deux études nous permet de se faire une petite idée à ce niveau. Le téléchargement illégal a une large part dans les habitudes des français.

© Envato

Les français sont-ils parmi les plus gros pirates ? L’analyse menée par MUSO en partenariat avec Kearney l’appuie quelque peu. On y apprend qu’en 2023, le contenu protégé a été massivement piraté avec l’Europe en tête. Et il s’avère que la France se démarque justement au niveau du téléchargement illégal selon une précédente étude.

À lire > En moins d’un site, ce site de téléchargement illégal a changé 39 fois son nom de domaine

La France en bonne parmi les pays qui piratent le plus ?

Pour mener leur étude, les deux sociétés ont analysé des données avec 730 000 films et séries en téléchargement sur différentes plateformes. On apprend que les visites sur les sites illégaux ont été de 141 milliards en 2023 soit 10% de hausse par rapport à 2022. Ce qui étonne peu puisque chaque fois que l’un d’eux ferme, d’autres ouvrent telle une hydre. Les films et les séries sont piratés massivement à hauteur de 65% tandis que les animes et les diffusions sportives ont une part également, sans surprise.

Dans le monde, l’Europe est en tête du classement avec 34 visites en moyenne par habitant sur des plateformes illégales. Lorsque l’on sait que l’ACCES (Association des Chaînes Conventionnées éditrices de Services) nous a appris que la France est le pays qui pirate le plus sur le continent, il ne fait aucun doute que les français représentent une grosse part des téléchargements illégaux dans le monde. Bien évidemment, il s’agit d’une information à prendre avec des pincettes qui se base sur le croissement des deux analyses.

Malgré l’énorme part des téléchargements illégaux en France, les autorités mènent une lutte acharnée pour faire tomber le plateformes. Face à ce combat (sans fin), Hollywood a même félicité le gouvernement français pour ses récents efforts. Mais enrayer le piratage reste impossible malgré tous les outils mis en place.

Les autres territoires ne sont pas en reste

Pour le reste du palmarès, juste après l’Europe, on découvre que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Asie-Pacifique affichent respectivement 26, 13 et 5 visites en moyenne par habitant sur des plateformes illégales. Les États-Unis et l’Inde représentent 11% des visites puis ensuite la Russie et l’Angleterre avec 6% et 3%.