Voiture électrique : le bonus écologique diminue de 1000 euros pour les ménages les plus aisés.

C’est donc désormais acté, le bonus écologique pour l’achat d’une voiture électrique est abaissé, et ce, dès le 14 février 2024. On vous résume les grandes lignes de ce nouveau décret fraîchement publié au Journal officiel.

Le bonus écologique évolue en 2024

C’est officiel : le bonus écologique pour l’achat d’un véhicule électrique sera réduit de 5000 à 4000 euros pour les Français les plus aisés, selon un décret publié ce mardi au Journal officiel et qui s’appliquera dès le 14 février. Le décret acte aussi la suspension du dispositif d’aide au leasing de voitures électriques, annoncée lundi par l’Élysée.

Réduction du bonus écologique pour les ménages aisés : un tournant dans la politique environnementale

L’annonce de cette baisse intervient dans un contexte où le gouvernement avait déjà signalé son intention de réévaluer le dispositif d’incitation à l’achat de véhicules propres. En effet, le décret publié précise que cette réduction concerne les ménages appartenant aux cinq déciles de revenus les plus élevés.

En revanche, le bonus à 7 000 euros pour ceux aux revenus plus modestes reste maintenu. Cette démarche vise clairement à encourager une transition vers la mobilité électrique de manière plus juste et accessible à tous.

Parallèlement, des ajustements ont été apportés concernant les entreprises, avec une réduction similaire du bonus pour l’acquisition de camionnettes neuves, et la suppression du bonus pour les voitures neuves.

© Envato

De même, le bonus pour les véhicules électriques d’occasion est supprimé, bien que l’aide au leasing pour ces véhicules soit augmentée de 1 000 euros, illustrant ainsi une approche nuancée pour stimuler l’adoption de véhicules propres dans différents segments du marché.

Cette « réorientation » des aides financières reflète une prise de conscience par le gouvernement de la nécessité de moduler son soutien à l’achat de véhicules électriques. En ciblant plus précisément les aides, l’objectif ici semble être de maximiser l’impact environnemental tout en assurant une gestion prudente des fonds publics.

Pour rappel, la baisse du bonus écologique pour les ménages aisés entrera en vigueur le 14 février 2024, tout comme la suspension du leasing social. Le gouvernement a cependant annoncé qu’une deuxième vague de leasing social aura lieu en fin d’année 2024 ou début 2025.