Voitures électriques : voici les modèles éligibles au bonus écologique en 2024

On le sait depuis plusieurs mois, le bonus écologique durcit ses règles pour être plus patriotique. De nouvelles règles arrivent en 2024 alors que d’autres ont été mises en place ces derniers mois. Dès l’an prochain, tous les modèles ne seront plus éligible à cette aide financière. Voici tous les véhicules qui y auront droit après l’étude de 485 dossiers comme le rapporte Capital.

Quelles voitures électriques profiteront du bonus écologique en 2024 ?

Si jusqu’à présent, le bonus écologique prenait en compte le prix, il faudra compter sur de nouveaux critères en termes d’environnement. Pour être plus patriotique, l’État prend en compte le lieu de production puis le transport. Mais aussi la composition des batteries, un élément très polluant que certaines entreprises tentent de recycler.

Si nous parlions d’un bonus écologique plus patriotique, on trouve évidemment des constructeurs et véhicules d’autres pays proches de la France comme l’Italie, l’Allemagne ou la Belgique. Certains modèles de la liste dépassent la limite de 47 000 euros fixée par le gouvernement. Il est donc possible que des versions moins coûteuses soient en préparation, sans doute présentées dans les dossiers de candidature.

Abarth

500e

Audi

Q4 45 e-tron

BMW

iX1

iX2

i4

iX

Citröen

e-C4

e-C4X

e-Berlingo

e-Jumpy Space Tourer

Cupra

Born (150/170 kW)

DS

DS3

DS3 Crossback

Fiat

500e

600e

e-Doblo

e-Ulysse

Hyundai

Kona Electric

Jeep

Avenger

Mazda

MX-30

Mercedes

EQA

EQB

EQT

Mini

Mini Cooper Electric

Countryman

Nissan

Leaf

Townstar

Opel

Corsa Electric

Astra Electric

Mokka Electric

Combo e-Life

Zafira e-Life

Peugeot

e-208

e-2008

e-3008

e-308

e-Rifter

e-Expert Traveller

Renault

Zoe E-Tech

Twingo E-Tech

Mégane E-Tech

Scenic E-Tech

Kangoo E-Tech

Skoda

Enyaq (60/80/80X)

Enyaq Coupé

Smart

Fortwo

Tesla

Model Y

Toyota

ProAce Electric

Volkswagen

Up!

ID.3 (Pro 150 kW/Pro S 150 kW/Pro 107 kW

ID.4 (Pure 125 kW/Pro 150 kW/Pure 109 kW/Pro 128 kW/Pure 125 kW/Pro 210 kW/GTX 250 kW)

ID.5 (Pro 150 kW/Pro 128 kW/Pro 210 kW/GTX 220 kW/GTX 250 kW)

ID.7 Pro 210 kW

Volvo

C40

XC40 Recharge

Source : Frandroid