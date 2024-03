Renault 5 : 50 000 clients déjà conquis, c’est un succès foudroyant

Renault R5 © Renault

Véritable star du Salon de Genève 2024, la nouvelle citadine électrique française, la Renault 5 E-Tech 100% électrique a fait sensation auprès du public et de la presse. Preuve de son succès, 50 000 personnes se sont déjà inscrites sur liste d’attente, un chiffre bien supérieur aux 37 000 ventes de la Tesla Model Y, l’électrique la plus vendue en France en 2023.

La nouvelle Renault 5 : un départ dans les starting-blocks, mais un défi industriel à relever

Arborant un design mêlant touches rétro et lignes modernes, la nouvelle Renault 5 se positionne comme une alternative attractive sur le marché des véhicules électriques urbains. La version d’entrée de gamme, accessible à partir de 25 000 €, est la plus convoitée, bien qu’il faudra attendre l’année prochaine pour l’acquérir. Cette variante embarque un moteur de 95 ch et une batterie de 40 kWh, et ne dispose pas de la recharge rapide en courant continu.

L’objectif de Renault est de convertir les utilisateurs de la Renault Zoé, qui a pour rappel été arrêtée, à la nouvelle Renault 5, tout en attirant de nouveaux clients. La marque vise une part de marché de 40 % auprès des entreprises, contre 50 % pour la Clio.

Mais ce succès commercial se traduit aussi par un défi industriel pour Renault, qui doit désormais augmenter sa capacité de production pour répondre à la demande, en plus de satisfaire les 50 000 clients déjà conquis.

Pour Fabrice Cambolive, directeur de la marque Renault, le défi n’est pas de trouver des clients, mais bel et bien de suivre la cadence infernale imposée par la demande. « Le problème n’est pas de voir si nous avons des clients, le défi est d’avoir une montée en puissance en douceur », a-t-il déclaré à Autonews Europe. L’avenir de la R5 électrique s’annonce donc à la fois prometteur et exigeant pour la marque au losange, devenue numéro deux en Europe.