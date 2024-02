Renault R5 100% électrique : premières images de la voiture à moins de 25 000 euros

© Renault

Renault présente sa R5, une voiture électrique à moins de 25 000 euros

La sortie de ce véhicule électrique est prévue pour septembre 2024

Le véhicule a une autonomie jusqu’à 400 kilomètres

La Renault R5 profite de 5 coloris

La voiture embarque l’assistant personnel Reno

Nous vous en parlions à la fin de l’année 2023. Renault lance plusieurs véhicules électriques parmi lesquels la nouvelle R5. Le constructeur français a profité de ce début de semaine, le 26 février, pour dévoiler cette voiture 100% électrique lors du salon de l’automobile de Genève en Suisse.

Moins de 25 000 euros hors bonus écologique, premier prix évoqué

La “Renaulution” de Renault se poursuit sous la houlette de Luca de Meo, directeur général. La nouvelle R5 totalement électrique est une revisite d’un modèle mythique tout en adoptant une démarche écologique alors que la France pousse vers l’adoption de cette technologie via son leasing social et son bonus écologique.

Comme l’explique Frédéric Moral, ingénieur en chef sur la Renault R5 au micro de BFM Business, la voiture électrique se dotera de deux batteries. Le constructeur va lancer une version de 40 kWh et une autre de 52 kWh avec, respectivement, des autonomie de 300 kilomètres et de 400 kilomètres.

L’ingénieur précise que le véhicule de moins de 3,80 mètres embarque, en plus de ces nouvelles batteries, un nouveau système de freinage et un nouveau moteur. La charge bidirectionnelle a aussi été intégrée pour permettre à la voiture électrique d’être utilisée comme source d’énergie à la maison. On retrouve également l’assistant personnel Reno.

La nouvelle Renault R5 a comme but de démocratiser la voiture électrique, notamment auprès des ménages au plus faible pouvoir d’achat. Ce modèle doté de 5 coloris prépare son lancement pour septembre 2024 mais aucun prix n’a été dévoilé. On parle de moins de 25 000 euros hors bonus écologique.

Renault prépare l’avenir de l’électrique en Europe

On ne le sait que trop bien, la Chine domine le marché des voitures électriques. D’où les efforts de l’Europe pour se faire une place face à cette redoutable concurrence. Rien qu’en France, les règles du bonus écologique ont été durcies pour permettre de favoriser la production locale et les constructeurs de chez nous comme Renault.

Megane E-Tech

Scenic E-Tech

Renault R5

Renault 4

“Legend”

Deux autres voitures électriques à venir

Le constructeur automobile français va lancer, en tout, 7 voitures électriques sur le marché européen jusqu’en 2031. On parle notamment de la Scenic E-Tech, de la Megane E-Tech ou encore de la Legend qui n’est autre qu’une Twingo électrique à moins de 20 000 euros.