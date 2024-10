Renault 5 électrique : 2 fonctionnalités manquent à l’appel sur les premiers modèles livrés

© Renault

Véritable phénomène du Salon de Genève 2024, le nouveau véhicule électrique du constructeur français a volé la vedette à de nombreuses concurrentes et plus de 50 000 prospects se sont manifestés pour obtenir la précieuse citadine en premiers.

Alors que les ventes de la Renault 5 E-Tech électrique démarrent fort, les premiers clients constatent que 2 fonctionnalités importantes manquent à l’appel, mais Renault annonce qu’elles devraient être déployées à toute la gamme au printemps 2025 si tout va bien.

Cette nouvelle citadine 100% électrique au look moderne et chic s’inspire beaucoup du design de la mythique R5 originelle des années 70.

Un mode One Pedal

Déjà disponible sur de nombreux véhicules électriques, le mode One Pedal est un système de freinage qui utilise le frein moteur. Ainsi, le conducteur n’a besoin que de toucher la pédale de l’accélérateur pour accélérer ou décélérer, permettant ainsi à la voiture de s’immobiliser sans action sur la pédale de frein, sauf en cas d’arrêt d’urgence évidemment.

Ce système peut dérouter certains conducteurs, mais il peut être désactivé si besoin. En tout cas, la Renault 5 E-Tech n’en sera pourvue que dans quelques mois. Et les modèles déjà vendus ne pourront certainement pas en bénéficier dans une prochaine mise à jour, car le mode One Pedal n’est pas uniquement une question d’électronique ou de programmation, elle nécessite des réglages et une batterie capable de réagir de manière adaptée.

Des palettes au volant pour le freinage régénératif

Autre élément qui n’est pas présent sur les modèles déjà vendus, des palettes derrière le volant. D’autres modèles électriques de chez Renault, comme la Renault Megane E-Tech, disposent déjà de cet équipement qui permet de moduler la force du freinage régénératif très rapidement. Les premiers clients de la Renault 5 électrique ne disposent que d’un simple niveau B, alors que les prochains modèles posséderont 4 niveaux probablement.