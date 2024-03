Renault 5 E-Tech : tout savoir sur la nouvelle R5 électrique à partir de 25 000 euros

Avis aux nostalgiques, la Renault 5 revient prochainement dans une version tout électrique abordable. Design modernisé, autonomie conséquente, recharge rapide et deux fois moins chère que chez la concurrence, la nouvelle Renault 5 E-Tech promet beaucoup sur le papier. On fait le point.

© Renault

La Renault 5 E-Tech, ou Renault 5 Prototype, est la prochaine citadine 100 % électrique du célèbre constructeur automobile. Dévoilée à l’occasion du dernier salon de l’auto de Genève, la voiture a fait sensation. Une version Roland-Garros avait été présentée en mai 2023 à l’occasion du tournoi de tennis éponyme.

La nouvelle coqueluche de la gamme E-Tech arbore un look moderne, chic et malicieux, reconnaissable au premier coup d’œil, puisqu’il est directement inspiré de la mythique R5 des années 1970. En plus d’être plus respectueuse de l’environnement, la voiture qui remplace la Renault Zoé embarque un système multimédia dernier cri, et propose une autonomie pouvant aller jusqu’à 400 km en fonction du modèle.

La R5 de nouvelle génération sera disponible dès 2024. Une version plus abordable à moins de 25 000 euros sortira également début 2025. Dans ce dossier, nous vous proposons de découvrir plus en détail la prochaine Renault 5 E-Tech.

À lire aussi : découvrez notre sélection des meilleures voitures électriques.

La nouvelle Renault 5 E-Tech sera disponible à partir du mois de septembre 2024. Les finitions Techno et Iconic 5 seront les premières à voir le jour. Il faudra en revanche patienter jusqu’à mars 2025, pour mettre la main sur la version la plus abordable. Notez que Renault propose un coupe-file pour pouvoir commander votre voiture en avant-première et ainsi être dans les premiers à recevoir votre voiture : le R5 R Pass à 150 €. À ce propos, 50 000 acheteurs potentiels sont déjà sur liste d’attente.

Renault a également prévu de lancer une version Roland Garros. On ignore quand elle sortira ni à quel prix. Toutefois et selon les dernières informations dont nous disposons, elle devrait entrer en production d’ici la fin de l’été.

🫰 Quel sera le prix de la Renault 5 E-Tech ?

On ne connaît pas encore les tarifs officiels. Ces derniers seront annoncés d’ici le mois de mai, à l’ouverture des commandes. En revanche, Renault a annoncé que sa future R5 E-Tech serait commercialisée sous la barre des 25 000 euros pour la version la plus accessible. Si l’on déduit en plus le bonus écologique, le prix se situerait plus aux alentours des 21 000 €, voire des 18 000 € pour les personnes justifiant de faibles revenus. Toutefois, le montant de l’aide gouvernementale pourrait encore baisser d’ici la sortie du modèle le moins cher en 2025. Les offres devraient commencer aux alentours des 30 000 € pour les autres versions plus haut de gamme.

© Renault

Pour rappel, un bonus écologique allant jusqu’à 4000 € est accordé aux automobilistes qui achètent un véhicule électrique dont le prix n’excède pas 47 000 €. Par ailleurs, les particuliers dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros peuvent quant à eux bénéficier d’un bonus pouvant atteindre 7000 €.

À lire aussi : Renault annonce une Twingo 100 % électrique a moins de 20 000 euros pour 2026.

🔑 Combien de versions sont prévues pour la Renault 5 E-Tech ?

Pour le moment, trois déclinaisons de la Renault 5 E-Tech sont au programme. Chacune d’entre elles proposent des niveaux d’équipements différents :

Équilibre : il s’agit de l’entrée de gamme. Elle dispose d’une dalle d’instrumentation de 7 pouces, d’un radar de recul, de vitres électriques, d’une climatisation manuelle, ou encore de projecteurs LED à basculement automatique.

: il s’agit de l’entrée de gamme. Elle dispose d’une dalle d’instrumentation de 7 pouces, d’un radar de recul, de vitres électriques, d’une climatisation manuelle, ou encore de projecteurs LED à basculement automatique. Techno : cette version se distingue de l’entrée de gamme en proposant des prestations plus haut de gamme, tant au point de vue des finitions que des technologies embarquées. Elle compte notamment sur des selleries en jeans, des jantes en alliage, une dalle d’instrumentation de 10 pouces, le système openR Link avec Google, un chargeur de smartphone par induction, le système Multi-Sense, ou encore le système d’aide à la conduite Active Driver Assist.

: cette version se distingue de l’entrée de gamme en proposant des prestations plus haut de gamme, tant au point de vue des finitions que des technologies embarquées. Elle compte notamment sur des selleries en jeans, des jantes en alliage, une dalle d’instrumentation de 10 pouces, le système openR Link avec Google, un chargeur de smartphone par induction, le système Multi-Sense, ou encore le système d’aide à la conduite Active Driver Assist. Iconic 5 : il s’agit de la finition la plus haut de gamme. Cette dernière propose des sièges et un volant chauffants, des peintures bi-ton, des capteurs d’obstacle avant, arrière et latéraux, le parking mains libres, ou encore le logo R5 éclairé sur la planche de bord.

© Renault

La série spéciale Roland-Garros devrait également rejoindre le catalogue de Renault. D’autres variantes, chic et sport, pourraient également venir étoffer la gamme. Au-delà des finitions, Renault propose également plusieurs options de motorisation que nous passons en revue dans la partie suivante.

⚡ Trois motorisations différentes

La Renault 5 100 % électrique dispose d’un moteur synchrone à rotor bobiné. Ce dernier, dénué d’aimants permanents et de terres rares, est dérivé du moteur des Mégane et Scénic E-Tech eletric. Il hérite par ailleurs de quelques nouveautés comme un réducteur retravaillé et un onduleur de nouvelle génération. Le moteur se décline en trois niveaux de puissance :

70 kW (95 ch) pour 215 Nm de couple ;

(95 ch) pour 215 Nm de couple ; 90 kW (120 ch) pour 225 Nm de couple ;

(120 ch) pour 225 Nm de couple ; 110 kW (150 ch) pour 245 Nm de couple.

Seule la déclinaison 110 kW sera disponible au lancement de la Renault 5 E-Tech en 2024. Selon la marque, cette version permettra de passer de 0 à 100 km/h en moins de 8 secondes. Et de 80 à 120 km/h en moins de 7 secondes. La vitesse maximale est toutefois limitée électroniquement à 150 km/h.

© Renault

Le tout est complété par un train arrière multi-bras pour les suspensions. Notez qu’il s’agit du même que celui du nouveau Dacia Duster. Ce qui garantit une tenue de route ainsi qu’un dynamisme assez rare pour être souligné sur ce segment.

La R5 de nouvelle génération partage par ailleurs le train avant optimisé de la Clio et de la Captur. Elle profite en cela d’un diamètre de braquage réduit qui lui offre une aisance supplémentaire lors des manœuvres en ville. Quoi qu’il en soit, la petite citadine propose une conduite de standing qui mêle à la fois stabilité, plaisir et confort. On notera également la possibilité de tracter jusqu’à 500 kg.

À lire aussi : le Renault Rafale, un SUV hybride aux ambitions premium est en route pour cette année.

🔋 Jusqu’à 400 km d’autonomie pour la Renault 5 E-Tech

En plus de proposer différentes options de finitions et de motorisations, Renault laisse la possibilité de choisir entre deux batteries NMC. Une de 40 kWh (Urban Range) et une de 52 kWh (Comfort Range). La plus petite d’entre elles offrira une autonomie de 300 km sur le cycle WLTP. Cet accumulateur équipera les versions aux moteurs de 95 et 120 ch. Quant à la plus puissante des batteries, elle sera intégrée à la variante 150 ch. Elle devrait lui permettre d’atteindre une autonomie de 400 km environ.

La trappe de recharge électrique remplace la prise d’air © Renault

La Renault 5 E-Tech sera la première voiture à inaugurer un chargeur bidirectionnel de 11 kW. Grâce à la technologie V2L (vehicle-to-load), ce dernier permettra de brancher sur la voiture un appareil électrique 220 V comme un aspirateur, un barbecue, ou encore une bouilloire. La puissance de sortie de cette fonction est de 3700 W.

Il sera également possible de réinjecter de l’électricité dans le réseau afin de réaliser des économies sur la recharge à domicile, grâce à la technologie V2G (vehicule-to-grid). Ce chargeur sera toutefois réservé aux versions 110 kW et 90 kW. La version de 70 kW disposera quant à elle d’un chargeur de 11 kW classique, donc unidirectionnel, qui ne bénéficiera pas de ces fonctionnalités innovantes.

© Renault

Sur une borne en courant alternatif (AC), environ 4h30 seront nécessaires pour passer de 10 à 100 % de charge avec la batterie de 52 kWh. Pour la batterie de 40 kWh, il faudra compter une heure de moins. Les versions 110 kW et 90 kW disposeront également d’une prise DC. Cette dernière, de respectivement 100 kW et 80 kW, permettra la charge rapide en courant continu. Dans les deux cas, 30 minutes de charge suffiront à passer de 15 à 80 %. La variante 70 kW devra quant à elle se contenter de la charge en courant alternatif.

La recharge rapide et la facturation sécurisée sans carte ni code seront également de la partie grâce à la fonctionnalité Plug & Charge. Les conducteurs de la R5 électrique auront par ailleurs la possibilité de profiter d’un tarif avantageux sur leurs recharges en souscrivant une offre Mobilize Charge Pass. En effet, les automobilistes qui roulent le plus pourront profiter d’un tarif préférentiel à partir de 0,30 € le kWh sur plus de 500 000 points de charges dans 25 pays en Europe, dont le réseau de superchargeurs IONITY. De plus, ils pourront potentiellement trouver d’autres points de charge grâce à l’application communautaire Plug Inn. Cette dernière permet aux conducteurs de recharger leurs véhicules électriques chez des particuliers équipés d’une borne de recharge privée.

À lire aussi : où recharger sa voiture électrique gratuitement ?

🤑 Jusqu’à 50 % d’économies à la recharge

Grâce à la technologie V2G de la Renault 5 E-Tech, vous pourrez réaliser des économies d’énergie de l’ordre de 50 %. Il sera toutefois nécessaire de disposer d’une borne Mobilize Powerbox Verso et d’avoir souscrit un contrat d’électricité verte avec le fournisseur The Mobility House. Grâce au chargeur bidirectionnel de 11 kW intégré à la voiture, vous pourrez alimenter vos appareils électriques domestiques. Mais également revendre cette électricité en la restituant au réseau électrique.

Les propriétaires de la R5 E-Tech auront alors la possibilité de recharger la batterie de leur voiture lorsque le prix de l’électricité est au plus bas. Ils pourront ensuite redistribuer cette énergie lorsque le prix augmente. Comme l’explique Renault, “ces revenus pourront correspondre à environ 50 % en moyenne du coût de la recharge à domicile.”. Tout ceci, sans aucune intervention, puisque tout sera effectué de manière autonome. L’application My Renault permettra de gérer et de paramétrer toutes les fonctionnalités liées à ce concept.

🚘 Un design moderne qui s’inspire de la R5 d’origine

Tout comme le van électrique Volkswagen ID Buzz s’inspire du mythique Combi, la R5 Prototype reprend, dans les grandes lignes, le design de la R5 originelle. À l’occasion des 52 ans de l’iconique Renault 5 née en 1972, le deuxième constructeur européen a en effet souhaité proposer une version modernisée en son honneur.

La Renault 5 Prototype face à son ancêtre la Renault 5 © Renault

Bien que la nouvelle voiture arbore un design moderne, on sent clairement d’où vient l’inspiration, puisqu’elle reprend les principaux éléments caractéristiques du modèle originel. À savoir les feux avants, les projecteurs additionnels intégrés au bouclier avant, les feux arrière verticaux, ou encore les dimensions compactes. La Renault 5 E-Tech ne s’inspire pas uniquement de la R5 classique, puisque l’on retrouve également quelques éléments de design empruntés à la Supercinq et à la R5 Turbo, notamment avec les ailes arrière élargies.

© Renault

Ces éléments n’ont pas été modernisés uniquement dans leur design, mais également dans leur utilisation. Par exemple, la prise d’air du capot abrite désormais la trappe de recharge électrique. Par ailleurs, les projecteurs additionnels ont évolués en feux de jour à LED, et les feux arrière disposent désormais de déflecteurs aérodynamiques. Le logo et la signature lumineuse disposent également de LED discrets. Le toit est quant à lui recouvert de tissu, pour une touche d’originalité supplémentaire.

© Renault

On vous propose de découvrir en vidéo comment Nicolas Jardin, lead designer extérieur chez Renault, a réinterprété le design de l’emblématique R5 :

Comme évoqué plus haut, la voiture présente des dimensions compactes de 3,92 mètres de long, pour 1,77 mètre de large et 1,5 mètre de haut. De plus, la petite citadine pèse moins de 1500 kilos. Plus précisément, 1450 kilos pour la version Comfort Range (52 kWh) et 1350 kilos pour l’Urban Range (40 kWh).

À noter que la Renault 5 E-Tech est la première voiture de la marque à être conçue sur la plateforme AmpR Small. Cette dernière, développée par Ampere, la branche 100 % électrique du Groupe Renault, présente l’avantage d’offrir un plancher plat, ainsi qu’un empattement de 2,54 mètres, qui promet une bonne habitabilité, malgré ses dimensions contenues. Par ailleurs, toutes les déclinaisons disposent de roues de 18 pouces.

La R5 électrique est assemblée en France à la manufacture de Douai. Elle utilise au moins 25 % de matériaux recyclés, ainsi que 40 kilos de plastiques recyclés.

© Renault

La voiture sera disponible en pas moins de cinq coloris. Des classiques noir et blanc, aux plus originaux jaune, bleu et vert. La petite citadine propose également des peintures bi-ton, des joncs de toit colorés, deux choix de jantes, ainsi que des décors de personnalisation du toit et des portes avant. Au total, pas moins de 200 combinaisons sont envisageables pour les versions Iconic et Techno.

À lire aussi : le Renault Symbioz, un concurrent sérieux pour le Peugeot 3008.

💺 Un intérieur tout aussi design qu’à l’extérieur

Au premier coup d’œil, une ambiance cosy et chaleureuse se dégage de l’intérieur de la Renault 5 E-Tech, notamment grâce aux teintes utilisées pour les selleries. Les lignes épurées des sièges contribuent quant à elles à apporter une touche de modernité à l’ensemble. Il est également possible de personnaliser la couleur et la matière des sièges, ainsi que le boîtier central de rangement. Vous pouvez aussi opter pour différents accessoires imprimés en 3D, comme un porte baguette. Indispensable pour un Français.

© Renault

Notez que dans sa démarche éco-responsable, Renault n’a pas utilisé de cuir pour les sièges. En effet, les textiles sont composés à 100% de matières recyclées. Il est par exemple possible d’opter pour un tissu en Denim, la matière des jeans.

Comme nous l’avons expliqué dans la partie précédente, la Renault 5 E-Tech offre un empattement généreux pour une citadine. Cela lui permet d’offrir un confort appréciable à bord. La voiture peut en effet accueillir jusqu’à 5 personnes. Elle dispose d’autre part d’un volume de coffre de 326 litres. Les passagers à l’arrière ne seront pas désavantagés, à condition toutefois de ne pas être trop grands. En effet, comme le précise l’Argus, les personnes de plus d’1,80 mètre auront du mal à se sentir pleinement à leur aise à l’arrière.

© Renault

Si Renault a misé sur un design néo-rétro pour l’extérieur de sa voiture, le côté contemporain a davantage été mis en avant à l’intérieur. En effet, on retrouve de multiples boutons sur le tableau de bord, ainsi que sur le volant. Ce dernier, de forme carrée, dispose de commandes tactiles qui permettent notamment d’activer le contrôle vocale ou d’accéder aux différentes options d’aide à la conduite. On note également que Renault a pris la liberté d’installer le levier de vitesses au niveau du volant. Ceci permet de dégager un maximum d’espace dans l’habitacle. On y trouve ainsi de nombreux rangements (19 litres).

© Renault

🛜 Une expérience de conduite ultra connectée

La Renault 5 E-Tech embarque le système multimédia openR Link à double écran. Ces écrans affichent une diagonale de 7 et 10 pouces pour le modèle d’entrée de gamme. Les déclinaisons Techno et Iconic 5 bénéficient quant à elles de deux écrans de 10 pouces. En revanche, seules ces dernières intègrent l’interface Google Automotive, qui offre une expérience de conduite connectée complète, avec la navigation en temps réel via Google Maps, ou le contrôle à la voix. Les utilisateurs pourront également accéder à Waze comme la Renault Megane E-Tech.

Le double écran du système openR link © Renault

On retrouve également plus de 50 applications embarquées de navigation, musique et divertissement. Le système d’infodivertissement est bien évidemment compatible avec Android Auto et Apple Car Play. Par ailleurs, le système openR Link intégrera également le moteur de recherche Vivaldi. Il permettra aux utilisateurs d’effectuer des recherches sur le web, ou encore d’accéder aux services de streaming vidéo.

L’avatar Reno est également au centre de l’expérience. Il est possible d’interagir avec cet assistant intelligent en prononçant la phrase : “Hey Reno”. Ce dernier peut effectuer plusieurs actions spécifiques sur demande. Comme par exemples activer le purificateur d’air, programmer une recharge, ouvrir les vitres latérales, ou encore lancer le préchauffage. Il peut également vous renseigner sur l’état de votre véhicule, ou vous suggérer certaines actions en fonction de plusieurs paramètres. Comme par exemple, de changer pour un mode de conduite plus adapté en cas d’embouteillage. Nourri à l’intelligence artificielle avec ChatGPT, l’avatar Reno est également en mesure de répondre à beaucoup de vos interrogations.

L’avatar Reno © Renault

Il est par ailleurs intéressant de noter que la nouvelle Renault 5 propose jusqu’à 26 systèmes avancés d’aide à la conduite, ainsi que des dispositifs élaborés par la marque pour gagner en efficacité. Parmi eux, Active Driver Assist vous permet par exemple de réguler automatiquement votre vitesse en fonction du contexte routier. Les fonctions de freinage automatique d’urgence et de détection avec correction de trajectoire d’urgence vous permettent également de limiter le risque de collisions. La R5 E-Tech peut par ailleurs compter sur une alerte de sortie sécurisée des occupants, ou encore un système de surveillance de l’attention du conducteur, qui prévient les risques de somnolence au volant. La version Iconic 5 bénéficiera également d’une aide au parking.

La détection avec correction de trajectoire d’urgence alerte des risques de collisions lors d’un changement de voie et corrige la trajectoire © Renault

Enfin, l’application My Renault permettra de gérer le véhicule à distance, et notamment de contrôler le niveau de charge de la batterie. Toutes les fonctions liées à la charge bidirectionnelle seront également pilotables depuis l’appli. Il sera par exemple possible de fixer l’heure du prochain départ et le niveau de charge souhaité. L’utilisateur devra également définir un seuil minimum de sécurité afin de garder suffisamment de carburant en cas d’urgence. L’application permettra également de gérer la fonction Plug & Charge et la recharge hors V2G.

L’application My Renault © Renault

Il sera également possible d’activer la climatisation depuis votre smartphone afin d’obtenir la température idéale une fois à bord du véhicule. Vous pourrez par ailleurs localiser votre voiture via un traçage GPS et activer un signal sonore et lumineux pour la retrouver facilement. L’application vous permettra aussi de garder un œil sur l’état de votre véhicule, de recevoir des alertes pour les entretiens à venir, ou encore de prendre un rendez-vous dans un atelier Renault.