Réseau de charge Tesla : qui peut y accéder ?

Superchargeur © Unsplash

Si vous avez un véhicule 100 % électrique autre qu’une Tesla, vous pouvez désormais accéder au réseau de Superchargeurs du groupe d’Elon Musk pour recharger votre monture en France (mais aussi en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et Norvège).

Les conducteurs de véhicules d’autres marques peuvent trouver des emplacements éligibles directement depuis l’application Tesla (dans sa version 4.2.3 minimum) et soit payer un abonnement, soit s’acquitter d’une facture un peu plus salée à la borne que les conducteurs d’une Tesla. Pour l’instant, seulement 16 bornes de recharge Tesla sont éligibles, avec d’autres qui s’ajouteront plus tard. Mais qui peut y accéder, comment et à quel prix ?

Ma voiture est-elle compatible avec un Superchargeur Tesla ?

Pour recharger votre voiture électrique sur l’une des bornes Tesla ouvertes aux autres marques, votre véhicule doit être compatible avec la prise Combined Charging System (CCS), ou Combo.

Prise CCS (image domaine public)

Aujourd’hui, la quasi-totalité des nouvelles voitures électriques lancées sur le marché européen intègrent le connecteur Combo, lorsqu’elles proposent de la recharge en courant continu. Chez Tesla, il est même devenu le standard sur les Model 3 vendues en Europe. Parmi les véhicules compatibles, vous trouverez notamment :

Gamme Audi e-tron

Gamme Mercedes EQ

BMW i3

Hyundai Kona Electric

Jaguar I-Pace

Peugeot e-208

Porsche Taycan

Tesla Model Y, Model 3

Attention toutefois à certains véhicules — notamment nippons — certains étant équipés d’un port CHAdeMO, comme Mitusbishi et l’Outlander PHEV, Lexus et la version électrique de l’UX, Nissan avec la Leaf et l’e-NV200, etc.

Où recharger ma voiture électrique sur un Superchargeur Tesla ?

Pour l’instant, on dénombre 16 Superchargeurs ouverts aux autres marques de véhicules électriques en France. Voici la carte officielle, fournie par Tesla.

Superchargeurs pour autres véhicules électriques en France © Tesla

Voici la liste complète de chaque Superchargeur acceptant actuellement les véhicules non-Tesla. Cliquez dessus pour accéder à son emplacement et ses informations.

Recharger un véhicule électrique non Tesla sur un Superchargeur, combien ça coûte ?

Tesla facture la charge au kWh avec un tarif variable d’une station à l’autre. Il n’est pas possible de payer à la borne Tesla, vous devez obligatoirement passer par l’application Tesla. Téléchargez-la sur l’App Store pour l’iPhone ou sur le Google Play Store pour Android.

Station de recharge Tesla © Unsplash

Si vous n’avez pas de véhicule électrique appartenant à la marque Tesla, il vous faudra :

Soit payer un abonnement de 12,99 € par mois , sans engagement, directement depuis l’application Tesla qui vous permettra de bénéficier des mêmes tarifs que les conducteurs de Tesla à la borne.

, sans engagement, directement depuis l’application Tesla qui vous permettra de bénéficier des mêmes tarifs que les conducteurs de Tesla à la borne. Soit payer des prix plus élevés au Superchargeur, en moyenne 30 à 50 % plus chers environ.

À vous de calculer si l’achat de l’abonnement est rentable ou pas, en fonction des kilomètres que vous faites, des prix constatés à la borne Tesla, etc.

Comment recharger ma voiture électrique à un Superchargeur si je ne conduis pas une Tesla ?

Si vous avez une voiture électrique qui n’est pas une Tesla, voici comment faire pour la recharger dans une borne Superchargeur.

Téléchargez l’application Tesla (version 4.2.3 ou ultérieure) pour iOS ou Android, créez un compte Tesla.

Sélectionnez Recharger un véhicule non-Tesla et recherchez la station Superchargeur désirée.

Ajoutez votre mode de paiement, branchez votre véhicule, sélectionnez une borne et appuyez sur Démarrer la recharge.

Sélectionnez Arrêter la recharge pour terminer votre session.

Vous pouvez retrouver quelques informations supplémentaires à propos de ce programme pilote sur le site de Tesla.