Chargeur Tesla : Stellantis choisit le connecteur NACS pour ses voitures électriques

Tesla NACS

Stellantis, le groupe automobile issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, a annoncé son adoption du connecteur de recharge NACS (North American Charging Standard) pour ses modèles électriques en Amérique du Nord.

Ce connecteur, développé par Tesla, sera standardisé par la SAE (Society of Automotive Engineers) sous le nom de J3400. Il remplacera le connecteur actuel CCS1 (Combined Charging System) pour la recharge en courant alternatif et continu.

Un choix stratégique pour Stellantis

Stellantis est le quatrième constructeur automobile mondial, avec 14 marques sous son giron, dont Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Jeep ou Dodge. Le groupe s’est fixé comme objectif d’atteindre 70 % de ventes de véhicules électrifiés en Europe et 40 % en Amérique du Nord d’ici 2030. Pour cela, il mise sur une gamme de modèles électriques, comme la Fiat 500e, la Jeep Wagoneer S ou la Jeep Recon, qui seront lancés cette année.

Pour faciliter la recharge de ses véhicules électriques, Stellantis a donc décidé d’adopter le connecteur NACS, qui sera disponible sur certains modèles à partir de 2025, et sur tous les modèles de 2026.

Tesla NACS en charge

Ce connecteur, qui ressemble à celui utilisé par Tesla, permet de recharger en courant alternatif jusqu’à 19,2 kW et en courant continu jusqu’à 250 kW. Il est plus compact et plus simple que le connecteur CCS1, qui nécessite deux prises distinctes.

Stellantis n’est pas le seul constructeur à opter pour le connecteur NACS. Ford, General Motors et d’autres grands groupes automobiles comme Toyota ont également annoncé leur intention de l’utiliser pour leurs futurs modèles électriques. L’avantage de ce connecteur est qu’il sera compatible avec le réseau de recharge de Tesla, le Supercharger, qui compte plus de 25 000 bornes dans le monde. Ainsi, les clients de Stellantis pourront accéder à ce réseau, soit directement, soit via des adaptateurs.

Rappelons que pour l’instant, le standard européen est le CCS2, qui est différent du CCS1 et du NACS. Le CCS2 permet également de recharger en courant alternatif et continu avec le même connecteur, mais il est plus gros et plus complexe que le NACS.

Un partenariat avec Tesla en suspens

Stellantis n’a pas encore confirmé officiellement son partenariat avec Tesla, ni les modalités d’accès au réseau Supercharger. Il se pourrait que les clients de Stellantis doivent payer un abonnement ou une tarification spécifique pour utiliser les bornes de Tesla, comme c’est le cas pour les clients de Ford ou de General Motors. Il se pourrait aussi que Stellantis et Tesla concluent un accord plus avantageux, comme un partage des coûts ou des revenus.

Stellantis a également annoncé la création de IONNA, une coentreprise avec six autres constructeurs (BMW, Ford, Hyundai, Kia, Volkswagen et Volvo), qui vise à déployer un réseau de recharge public pour tous les véhicules électriques, quelle que soit leur marque. IONNA proposera des bornes de recharge rapide, offrant à la fois le connecteur CCS1 et le connecteur J3400. La première station IONNA devrait ouvrir en 2024.