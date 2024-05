Resident Evil 9 : ce héros adoré de la franchise serait le personnage principal du jeu

C’est une nouvelle rumeur qui donne envie : le célèbre agent iconique de la BSAA, bien connu de la saga Resident Evil, pourrait faire son grand retour dans le neuvième opus. D’autres rumeurs promettent un monde ouvert et une sortie en 2025 pour Resident Evil 9.

Fort du succès commercial de Resident Evil Village, Capcom continue de nous abreuver en expériences horrifiques. Après le remake réussi de Resident Evil 4, le studio japonais prépare la suite des festivités.

Ces dernières semaines, RE9, prochain chapitre de la saga horrifique de Capcom, ne cesse d’alimenter les discussions. On s’attend non seulement à une révélation prochaine du titre, mais aussi à un format inédit qui révolutionnerait l’expérience de jeu et au retour d’un personnage adoré.

Un jeu en monde ouvert et le retour de Leon Kennedy pour Resident Evil 9 ?

Selon le leaker @PRE_Alarabiya sur X, Leon Kennedy serait à nouveau le visage de la franchise dans Resident Evil 9. Auparavant, on supposait une apparition éclair de Leon dans l’introduction du jeu. Ces derniers bruits de couloir l’annoncent désormais comme fil conducteur de l’aventure. Préparez-vous donc à retrouver un Leon aguerri, marqué par les années écoulées depuis ses interventions héroïques dans Resident Evil 2, 4 et 6.

Outre le retour potentiel de Leon, Resident Evil 9 chamboulerait la formule habituelle en adoptant un monde ouvert. Une première pour la série qui a habitué les joueurs à des environnements plus confinés.

المصدر: @stiviwonderN

الذي سرب لنا معلومات حول لعبة Resident Evil 9

منDusk Golem.



أرسل لنا رسالة يعتذر فيها عن خطأ في نقل المعلومة والتصحيح انه في الواقع ليون هو الشخصية الرئيسية في اللعبة (RE9 بقيادة ليون…).



وعلى الجهة الأخرى نعتذر من عدم اقتباس المصدر أعلاه وما حصل مجرد… https://t.co/sJVXSFFBZX — فلاسفة ريزدنت إيفل (@PRE_Alarabiya) May 11, 2024

L’île d’Asie du Sud-Est, inspirée par Singapour, pourrait servir d’écrin à ce nouveau terrain de chasse aux BOW (Bio-Organic Weapons). Côté date de sortie, janvier 2025 revient avec insistance, période propice aux lancements de Resident Evil par Capcom. Cela suggère une révélation imminente pour permettre une campagne marketing efficace et attiser l’attente des fans.

Pour l’heure, la prudence reste de mise. La poursuite de la série Resident Evil et l’arrivée d’un neuvième opus principal ne font aucun doute. La présence de Leon Kennedy et une sortie en 2025 demeurent des inconnues. Mais si ces rumeurs s’avéraient fondées, Resident Evil 9 marquerait un tournant majeur pour la franchise.