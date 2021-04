Resident Evil Infinite Darkness : bande-annonce et date de sortie de la série d’animation Netflix

Netflix a dévoilé la bande-annonce de Resident Evil Infinite Darkness, la série d’animation basée sur la franchise de jeux vidéo. On y retrouve évidemment Leon S. Kennedy et Claire Redfield. La plateforme de streaming a également précisé la date de sortie.

Les fans de la franchise Resident Evil auront de quoi se mettre sous la dent cette année. En plus de Resident Evil Village qui sort le 7 mai sur consoles et PC avec la fameuse géante Lady Dimitrescu dont on connaît maintenant la pointure, une série d’animation débarquera bientôt sur Netflix.

Leon S. Kennedy et Claire Redfield dans Resident Evil Infinite Darkness – Crédit : Netflix

Resident Evil Infinite Darkness est une nouvelle adaptation en série d’animation de la franchise de jeux vidéo. Son existence avait été malencontreusement dévoilée par Netflix Portugal en septembre 2020. La série mettra en scène les deux favoris Leon S. Kennedy et Claire Redfield luttant contre des zombies assoiffés de sang dans les couloirs de la Maison Blanche.

Resident Evil Infinite Darkness débarquera sur Netflix en juillet 2021

Netflix vient de partager sur YouTube la première bande-annonce de Resident Evil Infinite Darkness. À en croire les premiers retours dans les commentaires, les fans sont déjà conquis par cette nouvelle série d’animation. Il faut dire que les visuels sont très détaillés et les personnages très réalistes. La bande-annonce ne manque pas de nous plonger dans l’ambiance horrifique de la franchise. Les fans attendent désormais avec impatience sa diffusion sur la plateforme de streaming. Heureusement, il ne faudra pas patienter trop longtemps. Netflix a effectivement annoncé que la série sera disponible dès juillet 2021, mais il n’a pas donné de date plus précise.

En ce qui concerne les acteurs, nous vous avions récemment appris que Nick Apostolides et Stephanie Panisello de Resident Evil 2 Remake ont à nouveau prêté leur voix pour la série. Netflix ne pouvait donc pas mieux faire. Pour rappel, Resident Evil Infinite Darkness se déroulera en 2006. Leon S. Kennedy est envoyé à la Maison Blanche pour y enquêter sur un piratage de fichiers confidentiels. Il tombera alors nez à nez avec Claire Redfield qui lui montre un dessin de zombies fait par un jeune garçon. Soudainement, une coupure de courant les confronte à une véritable infestation de zombies.

Enfin, attention à ne pas confondre Resident Evil Infinite Darkness avec la série en live-action que Netflix prépare avec Bronwen Hughes à la réalisation et qui se déroulera à Raccoon City.

Source : ComicBook