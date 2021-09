Resident Evil : le script de la série live-action de Netflix a fuité

Le casting officiel de la série Resident Evil – Crédit : Netflix

Netflix s’est fait spécialiste de l’adaptation de jeux vidéo cultes. Castlevania est salué depuis son lancement tandis que Cowboy Bepop a partagé de premières images. Et alors qu’un film Resident Evil est également officiel, le service de streaming prépare une série, également en live-action. Une série dont le casting est désormais connu et victime d’une grosse fuite ! Car le script de cette adaptation de la franchise de Capcom est désormais fuité, l’occasion d’en savoir plus sur l’intrigue.

Attention, les lignes à suivre révèlent des éléments de l’intrigue, bien que ces informations soient à prendre avec des pincettes.

Le début de l’intrigue révélé sur Reddit

Le script de la série live-action de Resident Evil est désormais fuité et nous en apprend plus sur l’intrigue. Une version préliminaire s’ouvrant sur un tremblement de terre avant la présentation des héroïnes de l’intrigue. Jade et Billie, 14 ans, fille d’Albert Wesker, célèbre antagoniste de la franchise. On découvre les zombies, appelés « zéros », créatures mutantes liées à un secret des enfants du célèbre personnage aux lunettes de soleil.

La fuite provient de Reddit et l’utilisateur affirme que son ami lui a confié. Un scénario complet existe depuis janvier 2020, toujours selon cette source. Beaucoup de fans ont discuté à propos de la fidélité de cette adaptation. Mais gardons en tête qu’il s’agit sans doute d’une ancienne version du script. Le résultat à l’écran pourrait être totalement différent.

Netflix avait précédemment publié une description de la série avant de la retirer. Un synopsis à retrouver ci-dessous :

La ville de Clearfield, dans le Maryland, a longtemps été dans l’ombre de mastodontes apparemment sans lien : Umbrella Corporation, l’asile de Greenwood mis hors-service et Washington D.C. Aujourd’hui, 26 ans après la découverte du T-Virus, les secrets détenus par ces trois entités vont se révéler dès les premiers signes d’une épidémie.

La première saison va proposer 8 épisodes d’une heure. Lance Reddick (Fringe) incarne le célèbre Albert Wesker. La série va profiter du revival récent de la franchise avec plusieurs épisodes salués. On pense à Resident Evil 7 et sa suite, Resident Evil Village, ou encore les remakes des épisodes 2 et 3.

Source : CBR