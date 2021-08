Resident Evil : les herbes vertes et rouges en vente pour son 25e anniversaire

La franchise Resident Evil célèbre son 25e anniversaire cette année. Capcom en profite donc pour faire plaisir aux fans en sortant de nouveaux produits dérivés de la franchise. Après la collection de 3 parfums basés sur les personnages Leon S. Kennedy, Jill Valentine et Chris Redfield, Capcom a lancé les herbes vertes et rouges. Elles sont disponibles à la vente sur le store japonais de Capcom, mais les stocks sont déjà épuisés pour le moment.

Les herbes vertes et rouges de Resident Evil – Crédit : Capcom

Les herbes vertes et rouges vendues par Capcom ne sont pas de véritables herbes comestibles comme celles que l’on retrouve dans la franchise de jeux vidéo d’horreur. Il s’agit en fait de sels de bain parfumés. Chaque paquet (vert ou rouge) contient 25g. Il est vendu à 550 ¥ l’unité, soit un peu plus de 4 €.

Vous pouvez prendre un bain parfumé aux herbes guérisseuses de Resident Evil

Dans Resident Evil, les herbes rouges et vertes sont disséminées dans l’environnement et le joueur peut les ramasser. Chaque plante peut être combinée afin d’obtenir des effets différents plus ou moins efficaces. Les herbes vertes et rouges sont utilisées pour guérir son personnage.

Par exemple, dans Resident Evil 2 dont le remake est sorti en 2019, une herbe verte redonne un peu de santé. Néanmoins, une herbe rouge utilisée seule n’a aucun effet sur le personnage. Il faut combiner une herbe verte et une herbe rouge pour restaurer entièrement la santé. Cela est d’ailleurs aussi possible en combinant trois herbes vertes.

À l’heure actuelle, il semblerait bien que les sels de bain de Resident Evil soient exclusivement disponibles au Japon. Capcom n’a pas encore annoncé si ces produits dérivés seront vendus dans d’autres pays. De plus, Capcom a aussi lancé un set de papeterie d’Umbrella Corporation, la société fictive de recherche pharmaceutique présente dans l’univers Resident Evil. Il y a un stylo à bille vendu à 550 ¥ (~ 4 €), un bloc-notes petit format à 660 ¥ (~ 5 €) et un grand format à 990 ¥ (~ 7 €).

Le set de papeterie d’Umbrella Corporation – Crédit : Capcom

Source : ComicBook