Robert Pattinson : cheveux sales, famille royale, clown mort, ses mensonges les plus barrés

Robert Pattinson dans The Batman – Crédit : Warner Bros. Pictures

Robert Pattinson est actuellement à l’affiche de The Batman, film dans lequel il incarne le rôle-titre. Avant de revêtir la combinaison du chevalier noir, le comédien s’est taillé une place au soleil, devenant au fil des années une pointure du septième art. Interrogé récemment par GQ, il confie qu’il n’hésite pas à inventer des bobards en interview. Et certains sont sacrément tirés par les cheveux !

Pattinson l’Américain

À l’issue de la sortie du premier opus de Twilight, Pattinson a continué à faire des auditions aux quatre coins des États-Unis. Craignant que son accent britannique soit un frein, il n’hésitait pas à se faire passer pour un Américain originaire du Michigan ou de Denver. Mais cela s’est retourné contre lui lors de l’audition pour Transformers 2.

Pattinson, membre de la famille royale

Robert Pattinson a campé le rôle de Cedric Diggory dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Il a ensuite traversé une période creuse où il peinait à trouver du travail avant de décrocher le rôle d’Edward Cullen dans Twilight. D’aucuns lui demandaient notamment comme il avait occupé son temps jusqu’alors. Et Pattinson d’affirmer qu’il avait intégré la Royal Academy of Dramatic Arts en compagnie du… prince William. D’ailleurs, il confiait même à certains qu’il appartenait à la famille royale et qu’il avait étudié à Oxford. Un mensonge qui passait grâce à son accent britannique.

Pattinson : une « urgence familiale » pour Batman

Déterminé à revêtir la cape du justicier vengeur, Pattinson a menti à Christopher Nolan alors qu’il se trouvait sur le tournage de Tenet. Apprenant que les auditions avaient démarré dans un studio voisin, l’acteur a expliqué à Nolan qu’il devait s’absenter en raison d’une urgence familiale. Un mensonge qui a donc porté ses fruits, Pattinson ayant notamment touché 3 millions pour The Batman tout en jouant également dans Tenet.

Pattinson : le manque d’hygiène capillaire

Questionné en 2009 sur sa routine capillaire, Pattinson avait assuré au média Extra que cela lui arrivait de ne pas se laver les cheveux pendant six semaines. « Je ne vois pas l’intérêt de le faire. Idem avec mon appartement. Je ne le nettoie pas car je m’en fiche ». Difficile toutefois de savoir dans quelle mesure ces mensonges s’inspirent d’un fond de vérité…

Pattinson : la mort du clown

Au vu de ses antécédents, on ne peut que douter de cette histoire tragique racontée par l’acteur lors de la promotion du film De l’eau pour les éléphants qui se déroule dans un cirque itinérant outre-Atlantique. Au détour d’un entretien télévisé, il confie qu’un clown est mort lors de sa première visite dans un cirque. « Sa petite voiture a explosé ».

Pattinson : faire fuir une fan insistante

Une fille attendait fiévreusement Pattinson devant son hôtel en marge d’un tournage en Colombie. Alors qu’il en avait assez de la voir camper devant sa fenêtre, l’acteur lui avait proposé un rendez-vous. Il s’était alors plaint copieusement de sa vie. Assez pour ennuyer la fille qui n’était plus revenue par la suite.

Source : Screen Rant