Harry Potter : Robert Pattinson partage un souvenir amusé de sa prestation

En pleine promotion de The Batman, Robert Pattinson parle de sa prestation en tant que Cedric Diggory dans Harry Potter !

Un film dans lequel le comédien fait ses premiers pas – Crédit : Warner Bros.

Harry Potter a beau avoir 20 ans, les nombreuses stars ayant participé à la franchise cinématographique apprécient en parler. C’est le cas pour l’ensemble du casting lors d’un épisode anniversaire diffusé sur Salto en France. Parmi les acteurs populaires, Robert Pattinson incarne Cedric Diggory dans La Coupe de Feu. Le jeune homme est assassiné par Voldemort ressuscité. Et plusieurs années après, les fans restent émus de cette disparition lors de l’acte final. Mais le comédien garde un souvenir plus « sévère » de sa prestation. En pleine promotion de The Batman, bientôt en salle, Robert Pattinson revient sur son rôle de Cedric Diggory dans Harry Potter.

Un premier gros contrat pour le comédien à l’époque

Si Robert Pattinson enchaîne les grands rôles, le quatrième Harry Potter signe ses débuts en tant que comédien. Alors forcément, ce dernier a « lu un livre sur la méthode d’acteur » dont les conseils peuvent faire sourire. L’homme déclare : « C’était ma seule approche pour préparer une scène. Comme si je me battais, je criais dans un oreiller, je me battais, je me frappais puis je déchirais mes vêtements ».

Robert Pattinson, encore inexpérimenté, a utilisé les outils dont il disposait pour préparer sa prestation en tant que Cedric Diggory. Il s’agissait de l’un de ses plus gros contrats à l’époque. Il parle également de sa manière spéciale de tenir sa baguette magique dans le film.

Je me souviens tenir une baguette et m’être dit que c’était tellement ringard. Je la prenais à deux mains comme un pistolet, en pensant que j’étais dans Die Hard. J’ai même un œil fermé quand je regarde vers le bas, comme si j’avais un viseur. Robert Pattinson

Depuis, Robert Pattinson avec les plus grands : David Cronenberg, Claire Denis ou encore James Gray. Les spectateurs retrouveront l’acteur dans The Batman en tant que Bruce Wayne. Une nouvelle version mise en scène par Matt Reeves avec un esprit proche du film de détective.

Source : CinemaBlend