The Batman : Robert Pattinson a touché 3 millions de dollars pour son rôle

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est attendu pour 2022. Pour la première fois, Robert Pattinson revêtira la cape du Chevalier Noir dans ce film qui s’annonce particulièrement sombre et violent.

Robert Pattinson dans The Batman – Crédit : Warner Bros. Pictures

Selon un rapport de Variety qui a détaillé les plus gros salaires des stars du cinéma, Robert Pattinson a touché « seulement » 3 millions de dollars pour son rôle de Bruce Wayne dans The Batman.

Robert Pattinson est le 17e acteur le mieux payé d’Hollywood

Pour Robert Pattinson, ce rôle est d’autant plus important que c’est le premier d’une franchise depuis la saga Twilight où il jouait Edward Cullen. Le salaire de Robert Pattinson est plus bas que celui d’autres acteurs de super-héros, mais il n’est pas non plus surprenant. En effet, le premier film d’une franchise rapporte généralement moins que les films suivants.

Par exemple, Robert Pattinson a touché 2 millions de dollars pour le premier Twilight. Les deux derniers films de la saga lui ont rapporté 12,5 millions de dollars chacun. D’ailleurs, Robert Pattinson est le septième acteur à incarner le rôle du Chevalier Noir. À l’heure actuelle, grâce à The Batman, il est le 17e acteur le mieux payé d’Hollywood.

Le tournage de The Batman est terminé depuis mars 2021 après de longs retards causés par la pandémie. L’année dernière, le tournage a même dû être interrompu lorsque Robert Pattinson a contracté la Covid-19. Outre les effets de la crise sanitaire, le tournage a aussi été très éprouvant pour Robert Pattinson. L’acteur devait répondre aux exigences de Matt Reeves.

Enfin, The Batman sortira sur HBO Max et au cinéma le 4 mars 2022. On retrouvera Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis et Alex Ferns au casting en plus de Robert Pattinson. Ce dernier devra faire ses preuves dans la peau de Batman pour taire les critiques à son égard. Il prouvera par la même occasion qu’il peut prendre la relève de Ben Affleck qui a quitté le rôle début 2019.

Source : CBR