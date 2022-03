The Batman : Robert Pattinson avoue avoir volé des chaussettes sur le tournage

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est sorti cette semaine au cinéma avec des premiers avis très élogieux. Robert Pattinson y incarne pour la première fois de sa carrière le Chevalier Noir, un rôle pour lequel il a touché 3 millions de dollars. Il interprète un jeune Bruce Wayne qui doit faire ses preuves en combattant les criminels à Gotham City.

Robert Pattinson dans The Batman – Crédit : Warner Bros. Pictures

À l’occasion d’une interview avec Ali Plumb de BBC Radio 1, Robert Pattinson a partagé ses moments préférés des précédents films Batman. Il a aussi dévoilé plusieurs anecdotes du tournage de The Batman. Il a notamment avoué avoir réussi à voler un objet spécifique qu’il garde en souvenir. Cela a fini par agacer la Warner qui lui a demandé d’arrêter de subtiliser des objets du plateau.

Robert Pattinson a une véritable collection de chaussettes issues du tournage de The Batman

Ali Plumb a demandé à l’acteur s’il avait réussi à récupérer des souvenirs de Batman. Il lui a expliqué que c’est pratiquement impossible de ramener quoi que ce soit, à l’exception des chaussettes. En effet, Robert Pattinson appréciait tellement son personnage qu’il a ramené plusieurs paires de chaussettes chez lui au cours du tournage.

Robert Pattinson a déclaré que : « la Warner n’arrêtait pas de m’en parler. Ils disaient : ‘vous savez, c’est bien d’en avoir quelques-unes, mais vous en prenez tous les jours. De combien de chaussettes avez-vous besoin ? Parce que nous sommes en tournage depuis un an’ ». L’acteur a probablement une belle collection de chaussettes Batman aujourd’hui. Il a effectivement ajouté que « toutes mes chaussettes viennent de Batman ».

En seulement quelques jours, The Batman rencontre déjà un énorme succès au box-office mondial. Il a récolté 5,3 millions de dollars le jour de sa sortie aux États-Unis. Depuis le 2 mars en France et en Belgique, The Batman a rapporté respectivement 2,1 millions de dollars et 193 000 dollars. D’ailleurs, la Warner a décidé de déprogrammer The Batman des cinémas russes en réponse aux évènements actuels en Ukraine.

Source : ComicBook