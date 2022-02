Roblox : sexe virtuel, comportements inappropriés, les enfants sont-ils en danger sur la plateforme ?

Avec ses plus de 200 millions d’utilisateurs actifs par mois, Roblox est un jeu en ligne très populaire auprès des enfants. Un reportage inquiétant de la BBC a cependant découvert que le sexe virtuel et les comportements inappropriés sont monnaie courante sur la plateforme.

Roblox est incontestablement l’un des jeux en ligne les plus populaires au monde. Plus de 200 millions de joueurs se connectent à la plateforme tous les mois. S’adressant particulièrement aux plus jeunes, Roblox doit une grande partie de sa popularité à sa liberté de création et aux interactions entre les joueurs. Sur Roblox, les enfants créent et participent à leurs propres jeux tout en interagissant avec les autres joueurs.

Roblox – Crédit : Roblox Corporation

Seulement voilà, les jeux et les interactions que l’on retrouve sur Roblox ne sont pas tous forcément « kid friendly ». Un reportage de la BBC s’est plongé dans Roblox pour en apprendre davantage sur le jeu en ligne très prisé par les enfants. Les découvertes sont plutôt inquiétantes. Entre sexe virtuel, comportements inappropriés et interactions avec des adultes, les millions d’enfants de Roblox sont-ils vraiment en sécurité ?

Uniformes nazis, sexe virtuel, strip-teaseuses, bondage, voici la face cachée de Roblox

Les joueurs de Roblox s’adonnent au sexe virtuel, ou cybersexe, dans des jeux appelés « condos ». La BBC décrit une scène découverte dans l’un de ces jeux : « un homme nu, portant juste un collier de chien et une laisse, est traîné sur le sol par une femme en tenu bondage. Deux strip-teaseuses dansent à côté d’un bar. Un groupe s’est réuni autour d’un couple ayant ouvertement des relations sexuelles, regardant et commentant occasionnellement. Un homme porte un uniforme nazi ».

Aussi choquante soit-elle pour des enfants, ce genre de scène n’est pas un cas isolé. Roblox est d’ailleurs bien au courant de ces problèmes. Les développeurs utilisent des systèmes manuels et automatisés pour repérer et supprimer les « condos ». Larry Magid, président de ConnectSafely qui est une organisation à but non lucratif sensibilisant à la sécurité des enfants en ligne a expliqué que « Roblox est une plateforme très populaire auprès des enfants et qui autorise les enfants de moins de 13 ans, elle a donc une responsabilité particulière de protéger ses utilisateurs ». La chasse au contenu sexuellement explicite n’est cependant pas évidente. Les joueurs font preuve d’ingéniosité pour contourner les restrictions et détourner la liberté de création de la plateforme à des fins sexuelles.

Adultes et enfants peuvent facilement communiquer via la messagerie instantanée de Roblox

Face à ce scandale, Roblox assure que les « condos » sont difficilement trouvables pour les jeunes joueurs. Néanmoins, la BBC a également découvert un langage sexuel inapproprié dans les jeux normaux populaires auprès des enfants. Un autre problème auquel la plateforme fait face est la facilité d’interaction avec les autres joueurs. Des adultes peuvent facilement communiquer avec des enfants via la messagerie instantanée du jeu.

Suite au reportage de la BBC, les développeurs de Roblox ont partagé un nouveau communiqué sur la manière dont ils protègent la communauté des utilisateurs. Roblox a également déclaré à la BBC que « nous avons une tolérance zéro pour le contenu ou le comportement sexuel de toute nature, et nous prenons des mesures rapides contre toute personne qui agit en violation de nos normes communautaires ». Pour protéger leurs enfants sur la plateforme, les parents ont accès à des outils de contrôle parental. Ceux-ci permettent notamment de limiter les interactions et le contenu auquel les enfants peuvent accéder.

