ChatRTX, RTX Remix : NVIDIA dope ses outils d’IA et commence sincèrement à nous bluffer

L’intelligence artificielle est d’ores et déjà en train de bousculer le jeu vidéo et bien d’autres choses. En l’occurrence, NVIDIA dévoile des mises à jour majeures pour ChatRTX et RTX Remix, dopées par l’intelligence artificielle, pour offrir aux utilisateurs une expérience encore plus riche et performante.

Nvidia RTX Remix

Ce n’est plus un secret : l’IA générative révolutionne d’ores et déjà le jeu vidéo, la visioconférence et de nombreuses expériences interactives. Si l’on sait que les chatbots ouvrent déjà de nouvelles perspectives en matière d’interaction avec les ordinateurs, Nvidia tire son épingle du jeu avec tout un arsenal d’outils qui m’ont particulièrement bluffé lors de leur essai.

ChatRTX, comme ChatGPT, mais en local grâce à votre carte graphique

ChatRTX s’appuie sur la génération augmentée par récupération, le logiciel NVIDIA TensorRT-LLM et l’accélération RTX pour transformer votre PC en un véritable assistant conversationnel. Grâce à de puissants modèles de langage, vous pouvez interroger ChatRTX sur vos notes et documents stockés localement (photos comprises si vous le souhaitez). L’application analyse vos requêtes et génère des réponses pertinentes en un clin d’œil. C’est idéal si vous n’avez pas envie de passer vos données à ChatGPT (OpenAI) ou Gemini (Google) par exemple.

La nouvelle mise à jour élargit la palette de modèles compatibles, incluant notamment Gemma, un modèle open-source développé par Google. Basé sur la même technologie que les modèles Gemini, Gemma met l’accent sur un développement responsable de l’IA. ChatRTX accueille également ChatGLM3, un modèle d’IA bilingue anglais-chinois.

L’application s’ouvre désormais aux données visuelles. La prise en charge de Contrastive Language-Image Pre-training (CLIP) d’OpenAI vous permet d’interagir avec vos photos et images par le biais de mots-clés et de phrases, sans fastidieux marquage de métadonnées. CLIP, un réseau neuronal sophistiqué, apprend à reconnaître des concepts visuels en analysant d’importantes quantités d’images associées à des descriptions textuelles.

ChatRTX se dote également de la reconnaissance vocale grâce à Whisper, un système d’IA capable de retranscrire vos conversations en texte. Posez vos questions vocalement et ChatRTX vous répondra par écrit.

RTX Remix permet aux moddeurs de transformer leurs jeux PC classiques en des remasters RTX attrayants grâce aux outils d’intelligence artificielle de la plateforme NVIDIA Omniverse. La mise à jour de cette semaine intègre la technologie DLSS 3.5 avec reconstruction de rayons.

Ce système de rendu neuronal avancé améliore la fidélité, la réactivité et la qualité globale des effets de ray tracing, offrant une expérience visuelle incomparable aux joueurs équipés de cartes graphiques GeForce RTX. Les résultats sont d’ores et déjà surprenants et j’ai personnellement hâte d’en voir plus.

L’IA joue également un rôle important dans d’autres aspects du processus de création de mods. Des outils basés sur l’intelligence artificielle générative analysent les textures de faible résolution des anciens jeux, génèrent des matériaux réalistes et augmentent la résolution jusqu’à quatre fois. Globalement, ces fonctionnalités font gagner un temps précieux aux moddeurs en automatisant des tâches souvent fastidieuses.

Quoi qu’on en pense, si AMD compte rattraper son retard en matière d’IA avec RDNA 4, NVIDIA dispose déjà d’une solide avance dans ce secteur. Et malgré l’aspect parfois controversé de l’IA, c’est bien dans le jeu vidéo que je suis personnellement impatient de voir la suite.

Source : Nvidia