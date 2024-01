RTX Remix : NVIDIA métamorphose les jeux anciens en œuvres d’art avec sa plateforme de modding

NVIDIA a lancé la bêta ouverte de sa plateforme RTX Remix, qui permet aux moddeurs de remasteriser des jeux DirectX 8 et 9 avec du ray tracing et du DLSS. Cette plateforme offre des outils basés sur l’intelligence artificielle pour améliorer le rendu des jeux anciens.

Half-Life 2 remasterisé grâce à RTX Remix © Nvidia

TL;DR RTX Remix est une plateforme de NVIDIA qui simplifie la remastérisation des jeux DirectX 8 et 9 avec du ray tracing et du DLSS.

Elle utilise l’IA et le NVIDIA Omniverse, une plateforme de création collaborative, pour aider les moddeurs à remasteriser les jeux anciens.

La bêta est ouverte et il y a déjà des exemples avec Half-Life 2 ou Portal.

NVIDIA a décidé de soutenir le modding avec sa plateforme RTX Remix. Cette plateforme vise à simplifier la tâche des moddeurs en leur donnant accès à des outils performants et faciles à utiliser. Ces outils utilisent l’intelligence artificielle et le NVIDIA Omniverse, une plateforme de création collaborative, pour remasteriser des jeux DirectX 8 et 9 avec du ray tracing et du DLSS.

Pour rappel, le ray tracing est une technique qui simule le comportement de la lumière dans un environnement 3D, ce qui permet d’obtenir des effets d’éclairage, de réflexion et d’ombre plus réalistes. Le DLSS, ou Deep Learning Super Sampling, est une technique qui utilise l’intelligence artificielle pour augmenter la résolution et la netteté des images, tout en préservant les performances.

RTX Remix : des exemples bluffants avec Portal et Half-Life 2

Pour montrer les capacités de sa plateforme, NVIDIA a présenté quelques exemples de remastérisation avec RTX Remix. Le premier est Portal with RTX, qui reprend le jeu Portal, sorti en 2007, et lui ajoute du ray tracing et du DLSS. Le résultat est bluffant, avec des effets de lumière et de reflet qui renforcent le réalisme et l’ambiance du jeu.

Le second exemple est Portal: Prelude RTX, qui reprend un mod de Portal créé par des fans, et lui applique également du ray tracing et du DLSS. Là encore, le rendu est impressionnant, avec des scènes plus détaillées et plus vivantes.

Le troisième exemple est Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project, qui est actuellement en développement par le studio Orbifold Studios. Il s’agit de remasteriser le jeu Half-Life 2, sorti en 2004, avec RTX Remix. Le projet est ambitieux, car il vise à remasteriser l’intégralité du jeu, y compris les extensions et les mods. Le projet est soutenu par NVIDIA, qui fournit des ressources et des conseils aux développeurs.

RTX Remix : une plateforme ouverte à tous les moddeurs

NVIDIA a annoncé la bêta ouverte de sa plateforme RTX Remix, qui est accessible à tous les moddeurs qui souhaitent remasteriser des jeux DirectX 8 et 9 avec du ray tracing et du DLSS. NVIDIA a mis à disposition un guide de démarrage détaillé, qui explique comment utiliser les outils de RTX Remix et comment les intégrer aux jeux.

NVIDIA espère que sa plateforme va inspirer de nombreux moddeurs, et que d’autres jeux anciens vont bénéficier d’une remastérisation avec RTX Remix. La firme cite notamment des jeux comme Call of Duty II, Hitman 2: Silent Assassin, Garry’s Mod, Freedom Fighters, Need for Speed Underground 2 et Vampire: The Masquerade – Bloodlines, qui pourraient être remasterisés avec RTX Remix.

Précisons que cette plateforme, qui vise à largement simplifier la vie des moddeurs, nécessite toutefois une carte graphique GeForce RTX 3060 Ti (ou supérieure).