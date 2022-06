S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl est repoussé jusqu’en 2023

Initialement attendu pour le 28 avril 2022 sur PC et Xbox Series, puis pour le 8 décembre 2022, S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl a été retardé une troisième fois. Il sortira en 2023. Nous l’avons appris lors du Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 qui s’est terminé il y a quelques heures. Le studio ukrainien GSC Game World derrière la franchise Stalker n’a pas encore officiellement annoncé le retard de la sortie, mais une image diffusée à la fin de l’évènement indique que le jeu ne sera pas disponible cette année.

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl – Crédit : GSC Game World

Xbox a partagé cette image sur Twitter. Elle regroupe toutes les sorties Xbox/PC prévues pour 2022 et 2023. Malheureusement, Stalker 2 se trouve dans la catégorie des jeux attendus pour 2023. Mais alors, S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl va-t-il sortir début 2023 ou fin 2023 ? Nous n’avons pas encore de fenêtre de sortie plus précise.

S.T.A.L.K.E.R. 2 a pris du retard à cause de l’invasion de l’Ukraine par la Russie

Le retard de S.T.A.L.K.E.R. 2 est probablement dû à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Plus tôt cette année, le studio ukrainien GSC Game World a dû mettre le développement en pause. Il avait annoncé que le développement reprendrait après la victoire de l’Ukraine face à la Russie. Finalement, le développement aurait repris il y a quelques semaines.

Le studio a aussi profité pour renommer le jeu. Au lieu de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl, il s’appelle désormais S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl pour être plus fidèle à l’écriture ukrainienne. Des développeurs se seraient aussi relocalisés à Prague pour continuer de travailler sur le jeu.

Le nouveau nom n’est d’ailleurs pas le seul changement que le jeu ait connu récemment. GSC Game World voulait introduire des NFT dans son jeu de survie en monde ouvert. Cela a immédiatement créé une polémique et le studio s’est vite ravisé. Quoi qu’il en soit, la page Steam de précommande de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ne reflète pas encore la nouvelle date de sortie du jeu. Elle indique toujours qu’il sera disponible le 9 décembre. D’ailleurs, voici la description officielle du jeu : « Partez explorer la vaste Zone d’exclusion de Tchornobyl et ses ennemis redoutables, ses anomalies mortelles et ses puissants artefacts ».

Source : ComicBook