Samsung : attention, ces smartphones populaires ne recevront plus de mises à jour

Attention, si vous possédez un smartphone Samsung de cette génération, il est temps de vous en soucier : la firme a acté la fin du support logiciel pour certains de ses modèles, les privant de futures mises à jour de sécurité. Conséquence : ces smartphones deviennent plus vulnérables aux attaques informatiques.

Avis aux détenteurs de smartphones Samsung Galaxy A51 5G, A41 et M01, c’est la fin d’une ère : Samsung vient d’annoncer la fin du support logiciel pour ces trois modèles sortis entre mars et juin 2020. Concrètement, cela signifie qu’ils ne recevront plus aucune mise à jour de sécurité à partir de ce mois-ci.

Fin de service pour les Galaxy A51 5G, A41 et M01

Cela ne veut pas forcément dire qu’il faut jeter votre téléphone à la poubelle tout de suite. Nuance importante : si ces Galaxy ne bénéficieront plus de patches de sécurité réguliers, ils pourraient recevoir une mise à jour corrective ponctuelle (dans le cas où une faille de sécurité majeure était découverte sur des appareils plus anciens). Rassurez-vous, ce genre d’intervention exceptionnelle reste rare.

Cependant, on peut légitimement se poser la question : jusqu’à quand mon Galaxy A51 5G (ou A41/M01) restera-t-il opérationnel ? C’est là que le bât blesse. Sans mises à jour de sécurité régulières, votre téléphone devient plus vulnérable aux attaques. Les pirates adorent exploiter les failles des systèmes d’exploitation obsolètes pour dérober vos données personnelles.

En novembre dernier, plusieurs smartphones Samsung sont devenus obsolètes, exposant les usagers à des menaces. Voici la liste :

Galaxy Z Fold

Galaxy A20s

Galaxy A30s

Galaxy A50s

Galaxy A70s

A l’inverse, les Galaxy S24 apparaissent comme d’excellents élèves en matière de suivi. Les nouveaux flagships de Samsung bénéficient en effet de sept ans de mises à jour tant pour la partie logicielle que sécuritaire.

Alors, quelles solutions s’offrent à vous ? Vous pouvez changer de téléphone. C’est la solution la plus sûre, mais ce n’est pas forcément celle que l’on privilégie en premier lieu, surtout si votre appareil fonctionne toujours correctement.

Vous pouvez aussi tenter d’installer un antivirus. Cela pourra le protéger contre de nombreuses menaces en ligne, mais ça ne fait pas de miracles non plus. Gardez à la tête qu’il ne peut pas combler toutes les lacunes d’un système d’exploitation non mis à jour.

Dans l’absolu, évitez les sites web douteux, et ne cliquez pas sur des liens provenant d’expéditeurs inconnus. Soyez prudent lorsque vous téléchargez des applications, privilégiez le Google Play Store et méfiez-vous des sources tierces.