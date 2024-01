Galaxy S24 : Samsung promet des mises a jour Android record de 7 ans, c’est plus que l’iPhone

Galaxy S24 Ultra (concept) © Super Roader

TL;DR Samsung prolongerait le support logiciel de ses Galaxy S24 à sept ans, c’est plus qu’Apple et iOS.

Samsung suivrait ainsi l’exemple de Google, qui a annoncé la même durée de mises à jour pour ses Pixel 8.

La firme présentera ses Galaxy S24 le 17 janvier 2024.

Dans quelques jours, Samsung va lancer ses nouveaux smartphones Galaxy S24. Au-delà des caractéristiques techniques, l’un des points forts de ces appareils serait leur durée de vie exceptionnelle. Selon une fuite, Samsung s’engagerait à fournir des mises à jour logicielles pendant 7 ans, ce qui est inédit dans le monde Android.

Le Galaxy S24 bénéficierait de 7 ans de mises à jour, un record

Samsung a toujours été l’un des meilleurs élèves en matière de support logiciel pour ses smartphones. En 2020, l’entreprise avait annoncé qu’elle offrirait quatre ans de mises à jour de sécurité et quatre mises à niveau majeures du système d’exploitation à ses appareils, comme l’avait aussi promis Oppo l’année dernière.

Mais Samsung ne compte pas s’arrêter là. La firme sud-coréenne aurait donc l’intention de prolonger le support logiciel de ses prochains Galaxy S24 à sept ans. Cela comprendrait non seulement les mises à jour de sécurité, mais aussi les mises à niveau majeures du système d’exploitation.

Si l’on se fie à cette information, les Galaxy S24, qui devraient être lancés avec Android 14 et One UI 6.1, pourraient recevoir Android 21 et One UI 13 dans le futur.

Samsung suivrait ainsi l’exemple de Google, qui a récemment annoncé que ses Pixel 8 bénéficieraient également de sept ans de mises à jour logicielles (et de pièces détachées). C’est un record dans le monde Android, qui dépasse même celui d’Apple, qui garantit six ans de mises à jour iOS sur ses iPhone.

Pour rappel, les Galaxy S24 seront présentés le 17 janvier lors de l’événement Galaxy Unpacked. Nous en saurons alors plus sur les caractéristiques, les prix et les dates de sortie de ces smartphones, mais aussi sur le support logiciel qu’ils recevront. Samsung pourrait bien marquer un grand coup dans le monde Android, et se démarquer de la concurrence.