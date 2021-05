Samsung confirme l’existence du Galaxy A82 5G, sa vidéo promotionnelle a fuité

En effet, le téléphone est apparu dans la liste des modèles éligibles aux mises à jour trimestrielles. Pour ne rien arranger, le leaker Max Weinbach a même dévoilé sur Twitter la vidéo promotionnelle du smartphone.

Samsung Galaxy Quantum 2 (A82 5G en France) – Crédit : Samsung

L’existence du Samsung Galaxy A82 5G a officiellement été confirmée par Samsung. Le téléphone est déjà en vente sur d’autres marchés comme la Corée du Sud sous un autre nom, Galaxy Quantum 2. Nous avions d’ailleurs déjà pu voir des photos volées de ce téléphone avant sa présentation.

Contrairement aux flagships tels que les Samsung Galaxy S, les Galaxy Note ou encore les Galaxy Flip et Fold, le Galaxy A82 ne recevra pas de mises à jour mensuelles. En effet, le Galaxy A82 5G est apparu dans la liste des smartphones qui recevront des mises à jour de sécurité trimestrielles.

Planning des mises à jour de ses smartphones – Crédit : Samsung

La vidéo promotionnelle du Galaxy A82 5G fuite

Max Weinbach a révélé une vidéo promotionnelle du smartphone. Celle-ci met l’accent de manière créative et colorée sur la batterie du téléphone, ainsi que ses capacités en photo. En se basant sur les caractéristiques techniques du Samsung Quantum 2, on sait qu’il sera équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces WQHD+ 120 Hz. Ce dernier sera alimenté par une batterie de 4500 mAh, compatible avec la recharge rapide filaire 25 W.

Côté photo, il sera équipé d’un capteur principal de 64 MP avec stabilisation optique, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un capteur macro de 5 MP. À l’avant, on retrouvera une petite caméra selfie de 10 MP logée dans un poinçon au centre de l’écran. Contrairement à son prédécesseur, le Galaxy A80, il n’utilisera plus de caméra rotative.

Pour l’instant, on ne connait pas le prix du Galaxy A82 5G, mais comme le Galaxy A72 et vendu à partir de 479 euros, ce modèle sera certainement à plus de 550 euros. Cependant, un autre smartphone de Samsung pourrait bien lui faire rapidement de l’ombre. En effet, le Galaxy S21 FE dont nous connaissons déjà le design promet d’être abordable et de reprendre la plupart des caractéristiques techniques du Galaxy S21 classique.

Samsung Galaxy A82 5G, the worst kept Samsung A-series secret pic.twitter.com/14y3Yei6nk — Max Weinbach (@MaxWinebach) May 5, 2021

Source : Max Weinbach