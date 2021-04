Samsung Galaxy A82 5G : des photos volées dévoilent le smartphone avant sa présentation

Le Samsung Galaxy A82 5G ressemble beaucoup aux autres smartphones de la gamme A du géant coréen, mais on peut relever des différences au niveau des composants internes.

Galaxy A82 photo volée – Crédit : Ice Universe

Au début du mois, nous avions pu découvrir une première image du Galaxy A82 de Samsung, puisque celui-ci avait été listé dans la Google Play Console. Néanmoins, contrairement à ce qu’indiquait Google, il semble que certaines caractéristiques techniques aient été modifiées.

En effet, comme l’ont dévoilé des images officielles du Galaxy Quantum 2, on sait que le Galaxy A82 5G sera propulsé par un Snapdragon 855+ et non par un Snapdragon 860. Il s’agit du même processeur que le OnePlus 7T Pro de 2019. De plus, il sera équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces WQHD+ 120 Hz. Ce dernier sera alimenté par une batterie de 4500 mAh, compatible avec la recharge rapide filaire 25 W.

Le Galaxy A82 5G abandonne la caméra rotative

Malheureusement, le Galaxy A82 n’est le successeur du Galaxy A80 que de nom. En effet, le nouveau téléphone de Samsung n’héritera pas de la caméra rotative qui était un concept très prometteur en 2019. Au dos du smartphone, on retrouvera une configuration à 3 caméras.

Il sera équipé d’un capteur principal de 64 MP avec stabilisation optique, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un capteur macro de 5 MP. À l’avant, on retrouvera une petite caméra selfie de 10 MP logée dans un poinçon au centre de l’écran.

On sait également que le Galaxy A82 5G mesurera 8.1 mm d’épaisseur, pour un poids de 176 g. Il devrait proposer 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et sera livré avec Android 11. Comme le dévoilent les images, il semble que le téléphone soit déjà en vente dans certains magasins en Asie.

On ne sait pas encore précisément quand Samsung compte lancer son nouveau Galaxy, mais le smartphone pourrait être présenté dès le mois prochain. Sa variante coréenne, le Galaxy Quantum 2, sera présentée le 23 avril prochain en Corée. Il devrait être disponible en trois coloris : Color Gray, White et Light Violet.

Source : Ice Universe