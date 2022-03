Samsung Galaxy A33 5G vs Galaxy A53 5G : quelles différences ?

Ce jeudi se tenait la conférence Galaxy A de Samsung. L’occasion pour le constructeur de lever le voile sur ses nouveaux téléphones de milieu de gamme. Nous avons notamment pu découvrir les caractéristiques physiques et techniques du Galaxy A53 5G et du Galaxy A33 5G. Mais quelles sont les différences notables entre ces deux modèles fraîchement dévoilés ? Si celles-ci sont légères, elles ont tout de même le mérite d’exister. Tom’s Guide vous dit tout.

Galaxy A53 vs Galaxy A33 : performances

Comme leur nom l’indique, ces deux modèles fonctionnent avec la 5G, à l’instar de leurs prédécesseur. Sous le capot, on retrouve un processeur octo-core Exynos 1280 bénéficiant d’une gravure de 5 nm. Samsung insiste également sur sa technologie RAM Plus capable de vous distiller de la RAM virtuelle supplémentaire. Le tout est associé à 6 Go de mémoire vive (ou 8 Go seulement sur l’A53) et à 128 de stockage (ou 256 Go sur l’A53). Il sera possible de prolonger la mémoire interne en insérant une carte microSD (jusqu’à 1 To).

Quoi qu’il en soit, il faudra attendre les premiers benchmarks pour savoir si le SoC tiendra le choc en multitâche comme en jeu. En ce qui concerne l’OS, les deux modèles feront tourner Android 12 via la surcouche One 4.1.

Galaxy A53 vs Galaxy A33 : écran

Le Galaxy A33 est affublé d’un écran de 6,4 pouces. Soit un tantinet moins que le A53 qui arbore une dalle de 6,5 pouces. Le A33 possède une encoche où se niche son capteur photo avant tandis que son collègue est doté d’un poinçon moins invasif.

Chose appréciable, les deux smartphones sont affublés d’un écran Super AMOLED FHD+. C’est toutefois sur le taux de rafraîchissement que les deux compères se distinguent. L’A33 se hisse jusqu’aux 90 Hz alors que l’A53 atteint les 120 Hz. Les gamers devraient vraisemblablement privilégier ce dernier.

Outre une certification IP67 contre l’eau et la poussière, les deux nouveaux venus sont pavés par du verre Corning Gorilla Glass 5 afin d’accroître leur résistance aux chocs.

Galaxy A53 vs Galaxy A33 : module photo

Parmi les autres différences marquées, évoquons désormais la partie photo. Le Galaxy A33 est composé de quatre capteurs arrières. À savoir : un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un capteur portrait de 2 mégapixels. Son congénère est mieux fourni à ce niveau (64, 12, 5, 5 mégapixels). Pour les selfies et les appels visio, l’A53 peut compter sur un capteur de 32 mégapixels, contre 13 mégapixels pour l’A33.

Plusieurs fonctionnalités sont de la partie à l’instar du mode Portrait qui applique un effet bokeh, du mode Amusant (filtres et effets) ou encore de la gomme magique qui permet de retirer objets ou individus gênants en arrière-plan. Un stabilisateur optique est également intégré sur leurs deux modules principaux respectifs afin d’obtenir des captations précises.

Galaxy A53 vs Galaxy A33 : batterie

Samsung n’a pas lésiné sur les moyens, équipant les deux modèles d’une batterie de 5000 mAh. Concrètement, les deux smartphones seraient capables de tenir la route pendant deux jours, assure Samsung (ce qu’il faudra confirmer dans des tests indépendants). Outre l’absence de chargeur dans la boîte, certains composants proviennent de matières recyclées, Samsung s’efforçant de réduire son empreinte environnementale.

Galaxy A53 vs Galaxy A33 : prix

Niveau coloris, les deux smartphones seront disponibles en blanc, bleu, noir et pêche. Le Galaxy A53 5G sortira dans nos contrées le 1er avril prochain, les précommandes étant déjà ouvertes. Notez que vous pourrez récupérer des Galaxy Buds Live et 50 euros de crédit Google Play si vous le réservez entre le 17 et le 31 mars.

Du reste, le Galaxy A33 5G sera mis en vente très prochainement.