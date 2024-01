Samsung Galaxy S24 vs S23 : quelles sont les différences ?

Samsung a présenté ses nouveaux smartphones haut de gamme le 17 janvier 2024, à l’occasion de sa traditionnelle conférence Galaxy Unpacked. Maintenant que la famille Galaxy S24 est officielle, et attendant leur lancement le 30 janvier, on peut se demander si cela vaut réellement le coup de piocher dans ses économies pour s’offrir le dernier fleuron de la marque. Sachant que l’on trouve actuellement le Galaxy S23 en promo pendant les soldes d’hiver, et que ce dernier est loin d’être obsolète en 2024. Afin d’en avoir le cœur net, nous avons comparé les S24 et S23, en prenant en compte toutes leurs caractéristiques : design, écran, performances, autonomie, prix.

🤳 Le design : pas de réel changement

Le Galaxy S24 ne se démarque pas tellement du Galaxy 23 au niveau du design, si ce n’est qu’il arbore des bordures encore plus plates que son aîné. Le nouveau modèle profite d’un nouveau châssis en aluminium (Armor Aluminium), plus légère que l’acier inoxydable. Le titane étant réservé au modèle Ultra. Par ailleurs et par rapport au modèle précédent, le S24 contient plus de matériaux recyclés comme du cobalt, des terres rares ou de l’acier.

Pour ce qui est de ses dimensions et de son poids, le dernier smartphone de Samsung affiche des valeurs quasiment identiques par rapport à son prédécesseur. En effet, le Galaxy S24 pèse seulement 1 gramme de moins que le S23. Il est aussi légèrement plus long, et moins large, mais conserve la même épaisseur :

Dimensions et poids du Galaxy S24 : 147.0 x 70.6 x 7.6 mm / 167 g ;

/ ; Dimensions et poids du Galaxy S23 : 146.3 x 70.9 x 7.6 mm / 168 g.

Comme le modèle précédent, le nouveau fleuron sud-coréen est toujours certifié IP68, ce qui lui garantit une étanchéité à l’eau jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes, ainsi qu’une résistance totale à la poussière. Son écran est également toujours protégé des chutes et des rayures par un verre Gorilla Glass Victus 2.

Concernant les coloris, le Galaxy S24 est disponible en noir, argent, indigo et crème. Les teintes argent et indigo viennent donc remplacer le vert et la lavande du modèle précédent. Par ailleurs, le smartphone est décliné en trois autres coloris exclusifs à Samsung : le vert, l’orange et le bleu.

Pour le reste, rien de bien notable, mis à part que le flash à l’arrière se situe désormais un peu plus bas, entre les deux premiers modules photo verticaux, tandis qu’il était placé juste en face au premier module sur le Galaxy S23.

📱 L’écran : encore plus lumineux et technologie LTPO

Cette année, le Galaxy S24 profite d’un écran encore plus abouti que celui de son prédécesseur, qui était déjà excellent. En effet, le smartphone de dernière génération profite d’une dalle Dynamic AMOLED 2X encore plus lumineuse qu’auparavant, puisque Samsung annonce un pic à 2600 nits en extérieur, contre 1750 nits. L’autre amélioration notable réside dans l’implémentation de la technologie LTPO, réservée seulement au Galaxy S23 Ultra l’année dernière.

En effet, le taux de rafraîchissement de la dalle du Galaxy S23 oscille entre 24 et 120 Hz avec la technologie LTPS. Celui de l’écran du S24 est désormais capable de varier de 1 à 120 Hz. Une amélioration qui devrait lui faire gagner en efficacité énergétique.

Par ailleurs, l’écran du Galaxy S24 est légèrement plus grand que celui du S23, en passant de 6,1 à 6,2 pouces. L’écran est toujours certifié HDR10+ et profite d’une définition en FHD+ (2340 x 1080p). Sa résolution passe en revanche à 418 ppp, contre 425 ppp sur le modèle précédent.

🆚 Quelles sont les différences techniques entre le Galaxy S24 et le Galaxy S23 ?

Afin de vous donner un aperçu rapide des différences entre le Galaxy S24 et son prédécesseur, nous avons réuni leurs caractéristiques dans le tableau suivant.

Galaxy S24 Galaxy S23 Dimensions 147 x 70.6 x 7.6 mm 146.3 x 70.9 x 7.6 mm Poids 167 g 168 g Écran OLED LTPO 6,2″ – FHD+ (2340 x 1080p) – 418 ppp – 1 à 120 Hz OLED LTPS 6,1″ – FHD+ (2340 x 1080p) – 425 ppp – 24 à 120 Hz Processeur / fréquence max Exynos 2400 Snapdragon 8 Gen 2 Carte graphique Samsung Xclipse 940 Adreno 740 Mémoire vive (RAM) 8 Go LPDDR5X 8 Go LPDDR5X Système d’exploitation / Surcouche Android 14 / OneUI 6.1 Android 13 / OneUI 5.1 Capacité de stockage 128 ou 256 Go 128 ou 256 Go Définition des appareils photo arrière 50 + 12 + 12 Mpx 50 + 12 + 10 Mpx Définition de l’appareil photo avant 12 Mpx 12 Mpx Batterie / puissance de charge 4000 mAh / 25 W 3900 mAh / 25 W Certification d’étanchéité IP68 IP68 Connectivité Wi-Fi 6E – Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.3 Coloris Noir, argent, indigo et crème Noir, crème, vert et lavande Prix officiel 899 € (128 Go) 699 € (128 Go) ou 759 € (256 Go)

⚙️ Les performances : un nouveau Soc moins performant, de l’IA à profusion et sept ans de mise à jour

Un Soc qui divise

Sans surprise et comme les précédentes rumeurs l’indiquaient, le Galaxy S24 sera bel et bien équipé d’un nouveau processeur : l’Exynos 2400. Le Snapdragon 8 Gen 3 étant quant à lui réservé au modèle Ultra. Selon les benchmarks, le processeur maison serait légèrement moins véloce que le Snapdragon 8 Gen 2 qui équipait la gamme précédente. Il faut dire que Samsung a mis la barre haut avec son S23, qui propose d’excellentes performances grâce à son Snapdragon 8 Gen 2 made for Galaxy, une version spécialement optimisée pour les smartphones de la marque. Toutefois, les performances générales et l’expérience de navigation ne devraient pas être à la traine sur le nouveau modèle.

Le nouveau Soc bénéficie d’une gravure en 4 nm et est équipé d’un déca-core (10 cœurs) composé comme suit : un cœur Cortex-X4 cadencé à 3,2 GHz, de deux cœurs Cortex-A720 à 2,9 GHz et de trois autres à 2,6 GHz, ainsi que de quatre cœurs Cortex-A520 à 2 GHz. Il dispose par ailleurs d’un NPU, accélérateur d’intelligence artificielle, 14 fois plus rapide que celui de l’Exynos 2200, qui équipait les Galaxy S22.

Le Galaxy S24 compte par ailleurs sur un GPU Samsung Xclipse 940, basé sur AMD RDNA 3, qui selon Samsung, apportera des améliorations notables en termes de rendu graphique en jeu, grâce au ray tracing. Le smartphone profite également d’un système de refroidissement plus efficace, avec une chambre à vapeur 1,5 fois plus grande que celle du Galaxy S23. Concernant le stockage et la RAM, aucun changement n’est à déclarer, étant donné que le S24 dispose de 8 Go de RAM LPDDR5X et d’une capacité de 128 ou 256 Go, comme son prédécesseur.

L’IA au centre de l’expérience

Par ailleurs, le Galaxy S24 se détache radicalement de son prédécesseur en mettant l’accent sur les fonctionnalités intelligentes, qui viennent enrichir l’expérience utilisateur. Avec Galaxy AI, il sera notamment possible d’en savoir plus sur un élément, tiré d’une photo par exemple, en l’entourant, grâce à la nouvelle fonctionnalité “Entourer pour chercher“. Google pourra alors identifier la personne, le lieu ou l’objet en question.

Il sera d’autre part possible d’obtenir une traduction instantanée en diverses langues de vos conversations, qu’elles soient textuelles ou vocales. Vous pourrez également obtenir un résumé d’un long texte grâce à un assistant web. Samsung marche par ailleurs dans les plates-bandes de Google, puisqu’il sera également possible de retoucher vos photos afin d’éliminer certains éléments que vous ne souhaitez pas voir apparaître, ou de les modifier comme bon vous semble.

Par ailleurs et à l’instar de Google et de ses derniers Pixel 8, les S24 ont droit cette année à sept ans de mises à jour Android et de sécurité. À titre de comparaison, Samsung proposait sur ses Galaxy S23 quatre ans de mises à niveau Android et OneUI, et cinq ans de mises à jour de sécurité. Le dernier fleuron de la marque embarque par ailleurs nativement Android 14 et OneUI 6.1.

📸 La photo : on ne change pas une équipe qui gagne

Le Galaxy S24 dispose du même équipement photo que son prédécesseur, à savoir un triple capteur arrière composé comme suit :

Grand-angle de 50 Mpx (f/1,8)

(f/1,8) Ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2)

(f/2,2) Téléobjectif x3 de 10 Mpx (f/2,4)

Le smartphone devrait ainsi être à même de réaliser des photos tout aussi qualitatives que celles du Galaxy S23. On retrouve également un capteur à selfies de 12 Mpx (f/2,2) à l’avant. De plus, le smartphone est toujours d’enregistrer des vidéos jusqu’en 8K à 30 images par seconde, ou en 4K à 60 images par seconde. À l’avant, le module frontal peut quant à lui filmer en 4K à 60 FPS.

Par ailleurs et s’il est toujours possible d’opter pour le mode pleine résolution pour capturer des clichés en 50 Mpx, contre 12,5 Mpx par défaut avec le pixel-binning, les photos devraient encore gagner en qualité grâce à l’IA. Samsung annonce des clichés plus lumineux de nuit, et la possibilité de zoomer jusqu’à trois fois sans perdre en netteté. Les photos et vidéos seront également sublimées grâce au traitement du Super HDR.

🔋 L’autonomie : en théorie meilleure ?

Le Galaxy S24 embarque un accumulateur de 4000 mAh, contre 3900 mAh pour le modèle précédent. Étant équipé d’une batterie légèrement plus grosse que son prédécesseur, le nouveau modèle est en théorie censé proposer une meilleure autonomie. Bien évidemment, ce facteur dépendra également en partie du nouveau Soc. La technologie LTPO de l’écran devrait également permettre au smartphone de mieux gérer son énergie. Fera-t-il mieux que le S23 sur ce point ? Nous le saurons prochainement lors du test.

Quoi qu’il en soit, l’autonomie du Galaxy S23 est déjà excellente, avec plus de 18 heures en streaming vidéo. Concernant la charge, le dernier smartphone de Samsung est toujours bridé à 25 W en filaire, et à 15 W en sans-fil.

💰 Le prix : Samsung fait un effort

Le Galaxy S24 est actuellement disponible en précommande au prix de 899 € dans sa version 128 ou 256 Go. En effet et comme il a pour coutume de le faire, le constructeur vous fait profiter du double de stockage au même prix pendant une période limitée. La version 256 Go repassera ensuite à son tarif normal, soit 959 €.

Quoi qu’il en soit et bien que son nouveau modèle profite de quelques belles améliorations par rapport au précédent, Samsung a décidé de baisser son prix de 60 €. Pour rappel, le S23 était commercialisé à sa sortie au prix de 959 € dans sa version 128 Go, et au tarif de 1 019 € dans sa version 256 Go.

🏆 Galaxy S24 vs Galaxy S23 : qui l’emporte ?

Bien que l’on regrette que le Galaxy S24 ne profite pas du Snapdragon 8 Gen 3 du modèle Ultra, les performances de l’Exynos 2400 ne devraient pas être trop en retrait par rapport à celles du 8 Gen 2 du S23. En tout cas, et en l’absence de test, on l’espère. Cela peut tout de même laisser perplexe quant à la capacité du smartphone à rivaliser avec les futurs solutions haut de gamme concurrentes, qui seront nombreuses à profiter du dernier Soc de Qualcomm. À part cela, le smartphone s’améliore sur tous les plans. Voici un récapitulatif des principales améliorations apportées au Galaxy S24 par rapport au S23 :

Design toujours plus premium avec des bords plats et plus fins

Écran plus lumineux , légèrement plus grand et doté de la technologie LTPO , qui permet un rafraîchissement d’image entre 1 et 120 Hz

, légèrement et doté de la technologie , qui permet un rafraîchissement d’image entre 1 et 120 Hz Des fonctionnalités intelligentes qui promettent d’enrichir l’expérience avec Galaxy AI

qui promettent d’enrichir l’expérience avec Galaxy AI Sept ans de mises à jour Android et de sécurité

Une autonomie potentiellement meilleure

Un prix moins cher qu’à la sortie du Galaxy S23

Ainsi et mis à part ses performances, légèrement à la baisse, tout semble indiquer que le nouveau fleuron vaut le coup par rapport au précédent modèle, sachant que seulement 100 € séparent les deux modèles à l’heure actuelle. Toutefois, il est possible de se procurer le modèle de 2023 au prix de 699 € (128 Go) ou 759 € (256 Go) pendant les soldes. Un écart de 200 € qui peut éventuellement faire pencher la balance en faveur du Galaxy S23 qui est toujours une excellente alternative en 2024.

