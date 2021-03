Samsung Galaxy A52 5G et A72 : des images officielles dévoilent les caractéristiques des smartphones

Comme à son habitude, le célèbre leaker Evan Blass a dévoilé hier des images officielles de certains des smartphones, seulement deux jours avant la présentation des Galaxy A32, A52, A52 5G et A72 au Galaxy Unpacked.

Samsung Galaxy A52 5G et Galaxy A72 – Crédit : Evan Blass

D’après les images officielles dévoilées par Evan Blass, Samsung compte dévoiler 6 smartphones lors de son événement Unpacked. Tout d’abord, le leaker a levé le voile sur les Galaxy A52 et A52 5G, qui ont un design identique, mais qui sont légèrement différents en ce qui concerne leurs composants internes.

En effet, le Galaxy A52 sera propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 720 4G, tandis que le A52 5G aura lui un processeur compatible 5G, le Snapdragon 750. Il disposera d’un écran FHD+ AMOLED de 6,5 pouces avec une luminosité de 800 nits ainsi que d’une batterie de 4500 mAh.

À l’arrière du Galaxy A52, on retrouvera quatre capteurs photo. Le principal de 64 MP sera accompagné par un capteur ultra grand-angle de 12 MP, un capteur macro de 5 MP et un capteur de profondeur de 5 MP.

Samsung Galaxy A – Crédit : Evan Blass

Samsung Galaxy A72 : un A52 un peu plus grand ?

Le design du Galaxy A72 n’est pas vraiment une surprise, puisque OnLeaks avait déjà dévoilé l’année dernière à quoi allait ressembler le smartphone de Samsung. L’A72 est le successeur du Galaxy A71 qui a été annoncé en avril et qui se trouve dans notre comparatif des meilleurs smartphones de 2021. Tout comme les Galaxy A52, il disposera également d’une version 5G.

Le Galaxy A72 sera propulsé par un Snapdragon 720, tandis que sa version 5G aura droit à un Snapdragon 750. Selon les images officielles, son écran FHD+ AMOLED de 6,7 pouces sera alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge 25W, de quoi tenir plus d’une journée sans problème.

Côté photo, il disposera de 4 capteurs à l’arrière, dont un principal de 64 MP, un grand-angle de 12 MP, un téléphoto de 8 MP permettant un zoom optique 3X ainsi qu’un dernier capteur de 5 MP. Ce zoom optique fait partie des améliorations notables du A72 par rapport au A52.

Enfin, selon les images officielles, les Galaxy A52, Galaxy A52 5G et Galaxy A72 seront tous les trois disponibles en quatre coloris : bleu, violet, noir et blanc. Deux configurations seront possibles pour chaque smartphone avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage extensible jusqu’à 1 To. De plus, ils seront tous certifiés IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Samsung dévoilera également un Galaxy A32 et un Galaxy A32 5G, mais nous ne savons pas exactement leurs différences par rapport aux modèles plus onéreux.

800Samsung Galaxy A52 5G vs Galaxy A72 – Crédit : Evan Blass

Source : Evan Blass