Galaxy Watch 7 et 7 Ultra officielle, voici pourquoi Samsung va surpasser Apple

Samsung Galaxy Watch 7 et Watch Ultra / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

En plus de la présentation de ses nouveaux Galaxy Z Flip6 et Z Fold ainsi que de la Galaxy Ring, Samsung profite de l’Unpacked pour renouveler ses montres. Avec 65 millions d’utilisateurs de Samsung Health dans le monde, l’intérêt pour les produits de suivi de la santé et du bien-être reste indiscutable chez les utilisateurs soucieux de leur forme. Succédant à la Galaxy Watch 6, la nouvelle montre connectée de Samsung, baptisée sans surprise Galaxy Watch 7, offre peu ou prou les mêmes fonctionnalités que l’an passé, avec des améliorations en termes de fonctionnement, grâce notamment à Galaxy AI. Samsung la présente comme la montre connectée du quotidien.

Samsung Galaxy Watch Ultra / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le constructeur en profite cette année pour officialiser un tout nouveau modèle, la Galaxy Watch Ultra, plus imposante. Elle cible les utilisateurs décidés à dépasser leurs limites, y compris en pratiquant des sports extrêmes. Bardée de capteurs et capable de résister à toutes les épreuves, cette montre premium n’a rien à envier aux modèles outdoor et compte bien rivaliser avec l’Apple Watch Ultra 2.

Quel est le prix des nouvelles Galaxy Watch7 et Watch Ultra ?

Les nouvelles montres de Samsung sont proposées à la précommande dès aujourd’hui et seront disponibles dès le 24 juillet. Déclinée en deux formats de 40 et 44 mm, la Galaxy Watch7 existe en version Wi-Fi ou Wi-Fi 4G.

Samsung Galaxy Watch 7 40 mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

La Galaxy Watch Ultra est, en revanche, disponible en une seule taille de 47 mm et sa connectivité est d’emblée Wi-Fi/4G. Voici les prix de ces déclinaisons :

Galaxy Watch 7 – 40 mm Wi-Fi : 319 euros

: 319 euros Galaxy Watch 7 – 40 mm Wi-Fi/4G : 369 euros

: 369 euros Galaxy Watch 7 – 44 mm Wi-Fi : 349 euros

: 349 euros Galaxy Watch 7 – 44 mm Wi-Fi/4G : 399 euros

: 399 euros Galaxy Watch Ultra – 47 mm Wi-Fi/4G : 699 euros

Les Galaxy Watch 7 40 mm sont déclinées en vert et crème, les Galaxy Watch 7 44 mm en vert et argent et enfin les Galaxy Watch Ultra en gris, argent et blanc.

Galaxy Watch 7 : pas de révolution mais un fonctionnement amélioré

La nouvelle Watch 7 conserve le design tout en rondeur des Watch 6, les deux tailles de 40 et 44 mm pour s’adapter à tous les poignets et des bracelets universels faciles à déclipser quand on veut en changer. Grâce à l’intelligence artificielle, la précision des données serait améliorée de 30% pour le suivi du sommeil, le relevé de fréquence cardiaque serait aussi plus précis.

Samsung Galaxy Watch 7 44 mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Un score d’énergie fait son apparition et toujours avec l’IA en renfort, il regroupe toutes les données au sein d’une interface qui livre en un simple coup d’œil un bilan quotidien (Ce score est également présent sur l’Ultra).

Galaxy Watch Ultra, pour aller plus loin

Avec cette nouvelle Watch Ultra, la montée en gamme est indiscutable que ce soit dans le choix des matériaux ou leur résistance. Dédiée aux activités sportives en tout genre, l’Ultra est équipée d’un boîtier en titane et d’un bouton d’action supplémentaire pour faciliter la vie des athlètes. Son grand écran serait encore plus lumineux que celui d’un smartphone et la montre bénéficie d’une flopée de certifications (IP 68, 10 ATM, MIL-STD-810). Elle peut ainsi être utilisée sous des températures de -20 à 55 degrés ou encore à des altitudes de -500 à 900 m.

Samsung Galaxy Watch Ultra / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Capteurs améliorés et autonomie boostée

Comme la Galaxy Watch 7 dont le matériel a été repensé, la Watch Ultra bénéficie de nombreux capteurs avec la possibilité de livrer des données complètes, de la fréquence cardiaque à la composition corporelle en passant (pour les détenteurs d’un smartphone Samsung Galaxy) par la réalisation d’un ECG ou la prise de la tension artérielle. Le capteur bio active a été amélioré, passant de 5 à 13 LED, tandis que le GPS est désormais double fréquence pour une précision accrue. Des fonctions poussées dans le domaine du running ou du cyclisme seront aussi proposées sur les deux modèles.

Samsung Galaxy Watch 7 : capteurs / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Les Watch pourront suivre jusqu’à une centaine de sports (Vo2 Max inclus) et même, à terme, détecter l’apnée du sommeil (la fonction n’est pour l’instant pas validée en Europe). Un nouveau processeur gravé en 3 nm promet de leur offrir une haute fluidité de navigation et une autonomie améliorée (jusqu’à une une centaine d’heures pour l’Ultra).