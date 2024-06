Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 : une image marketing dévoilée, leur présentation est imminente

Une image marketing des Galaxy Z Fold 6 et Flip 6 a été dévoilée, par erreur, sur l’un des sites de Samsung. La présentation des smartphones pliables approche puisque l’on parle de juillet prochain, avant les Jeux olympiques.

Les constructeurs ne lâchent pas le format pliable. La preuve avec Honor qui prépare son premier modèle, le Magic V Flip, avec une conférence pour le 13 juin. Mais entre nous, les utilisateurs attendent surtout la prochaine génération de Samsung. Bonne nouvelle puisque le site web de Samsung Kazakhstan a posté, par erreur, une image marketing des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6.

Une image marketing publiée par erreur

Les smartphones pliables pourraient être dévoilés lors d’un évènement Galaxy Unpacked, en juillet 2024. Si rien n’a été confirmé par Samsung, la fuite du jour met sur la piste d’une présentation imminente. Sur Reddit, un utilisateur a repéré une image marketing des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 qui a été publiée par erreur puis supprimée. Sans surprise, ces smartphones pliables ressemblent quelque peu à l’actuelle génération sur le marché. Il faudra attendre de les avoir entre les mains pour découvrir les vraies améliorations en termes de design mais aussi sous le capot. Toutefois, on aperçoit un design plus plat avec des coins carrés, notamment.

Le Galaxy Z Fold 6 se démarque par son module caméra en forme d’anneau. Son coloris est dans une teinte crise tandis que le Galaxy Z Flip 6 est bleuté avec un anneau métallique autour des capteurs. Il est fait mention de la présence de Galaxy AI, sans surprise, puisque cette nouveauté s’adresse à des modèles haut de gamme de Samsung depuis cette année 2024. Pour le reste, on parle de SoC Snapdragon 8 Gen 3 pour les deux smartphones pliables et du système d’exploitation Android avec la surcouche One UI 6.

Une présentation avant les Jeux olympiques de Paris 2024 ?

Comme expliqué précédemment, on s’attend à ce que ces smartphones pliables soient présentés en juillet. Plus exactement, cocorico, le 10 juillet à Paris avant les Jeux olympiques 2024 qui démarrent à partir du 26 juillet. Rappelons que Samsung est l’un des partenaires de l’évènement sportif alors même si cette information reste à prendre avec des pincettes, elle n’a rien d’invraisemblable.