Samsung Galaxy Buds Pro : les écouteurs sans fil déjà déballés avant leur présentation

Les Galaxy Buds Pro n’ont pas encore été présentés officiellement par Samsung, mais un internaute chanceux a déjà pu acheter les écouteurs True Wireless en magasin à Philadelphie et a posté les photos du déballage sur la Marketplace de Facebook.

À quelques jours seulement de l’événement Samsung Unpacked 2021, les produits qui y seront présentés ont déjà totalement fuité sur internet.

Samsung Galaxy Buds Pro unboxing – Crédit : @sondesix / Twitter

En effet, nous avions déjà pu découvrir toutes les caractéristiques et le prix des écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Pro ainsi qu’un aperçu des nouveaux True Wireless sur OneUI, mais c’est la première fois que nous voyons les écouteurs réels sortir de leur boîte. Sans surprise, les écouteurs sont bien des intra-auriculaires conçus en partenariat avec AKG.

Les Galaxy Buds Pro ne réservent plus aucune surprise

Nous savons que les futurs écouteurs sans fil de Samsung seront les successeurs directs des Galaxy Buds+ de 2020. Ils disposeront d’une autonomie maximale conséquente de 28 heures avec le boîtier, mais de seulement 5 à 18 heures en une seule charge selon le descriptif de la boîte. Le boîtier abritera une batterie de 472 mAh, tandis que chaque écouteur sera équipé d’une batterie de 61 mAh.

Au niveau du son, les écouteurs peuvent compter sur un haut-parleur de graves de 11 mm ainsi qu’un haut-parleur pour les aigus de 6,5 mm. La réduction de bruit active est également de la partie. Celle-ci peut réduire les bruits ambiants jusqu’à 35 dB. De plus, les écouteurs seront compatibles avec la fonctionnalité 3D Spatial Audio, mais aussi avec le Dolby Atmos. Les Galaxy Buds Pro seront compatibles avec des commandes tactiles pour contrôler la musique en cours de lecture et le son. On attend également le Bluetooth 5.1 multipoint ainsi qu’un indice de résistance à l’eau IPX7.

À Philadelphie, l’utilisateur aurait acheté les écouteurs pour 180 dollars. En France, ceux-ci seraient disponibles à 229 euros, mais pourraient être offerts comme bonus de précommande lors de l’achat d’un Samsung Galaxy S21 Ultra, dont les prix de toutes les versions ont fuité. Si vous ne pouvez pas attendre jusqu’à fin janvier pour acheter de nouveaux écouteurs sans fil, notre comparatif des meilleurs True Wireless de 2020 pourra peut-être vous aider à faire votre choix.

Source : @sondesix