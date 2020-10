Samsung Galaxy S21 : une fuite révèle le design et le lancement du smartphone en janvier 2021

Une nouvelle fuite sur le Samsung Galaxy S21 révèle que le smartphone pourrait être lancé en janvier 2021. De plus, la fuite dévoile aussi le design et des rendus du Galaxy S21 et du Galaxy S21 Ultra.

Rendus du Galaxy S21 – Crédit : Steve Hemmerstoffer

Le prochain flagship de Samsung va succéder au Galaxy S20 qui ne s’est pas aussi bien vendu que ce que le constructeur sud-coréen espérait. Samsung doit donc se rattraper avec le Galaxy S21 (ou Galaxy S30, le nom n’est pas encore confirmé). Il devrait notamment accueillir une meilleure autonomie et un capteur photo de nouvelle génération, même si un leaker réputé a récemment affirmé que certaines spécifications du S21 seraient inférieures à celles du S20. Quoi qu’il en soit, le Galaxy S21 et le Galaxy S21 Ultra sont au cœur d’une nouvelle fuite. Comme l’ont rapporté nos confrères d’Android Central, le prochain flagship est attendu pour janvier 2021.

Le Samsung Galaxy S21 accueillerait un module photo avec un design très différent

Le leaker Steve Hemmerstoffer, « @OnLeaks » sur Twitter, a publié sur le site Voice des rendus du Galaxy S21 et du Galaxy S21 Ultra. Il n’a pas révélé de spécifications techniques, mais un benchmark de Geekbench l’a récemment affiché avec un processeur Exynos 2100. Comme vous pouvez le voir sur les images, la première différence avec le S20 qui saute aux yeux est le module photo comprenant 3 capteurs. Celui-ci serait en quelque sorte étendu sur la bordure métallique du smartphone. Il a pourtant toujours été séparé. L’écran mesurerait 6,2 pouces avec le poinçon habituel pour accueillir la caméra avant. Cela confirme l’absence d’une caméra sous l’écran.

Rendus du Galaxy S21 – Crédit : Steve Hemmerstoffer

Contrairement au Galaxy S20, le flash du S21 se situe en dehors du module photo, sur la droite. Au niveau des dimensions, le Galaxy S21 mesurerait environ 151,7 mm de haut pour 71,2 mm de large et 7,9 mm d’épaisseur. D’ailleurs, le module photo rajouterait 1,1 mm à cette épaisseur.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra aurait un écran incurvé et un stylet S-Pen

Les rendus du Galaxy S21 Ultra présentent quelques petites différences. En effet, l’écran serait légèrement incurvé et mesurerait entre 6,7 et 6,9 pouces de diagonale. Son module photo serait beaucoup plus imposant, deux fois plus grand en fait. L’appareil photo du smartphone premium serait équipé d’au moins 4 capteurs. Le flash serait cette fois-ci intégré dans le module. Pour les dimensions, il faudrait s’attendre à 165,1 mm de haut pour 75,6 mm de large et 8,9 mm d’épaisseur (10,8 mm en prenant en compte le module photo). De plus, Steve Hemmerstoffer a expliqué que le Galaxy S21 Ultra devrait être vendu avec un stylet S-Pen. Cependant, celui-ci ne pourrait apparemment pas se ranger dans le smartphone.

Rendus du Galaxy S21 Ultra – Crédit : Steve Hemmerstoffer

Enfin, toutes ces informations ne sont pas officielles et sont donc à prendre avec des pincettes. Néanmoins, la date de lancement a déjà été corroborée par plusieurs sources, dont celles de Steve Hemmerstoffer. Si elles s’avèrent légitimes, Samsung présenterait officiellement le Galaxy S21, le Galaxy S21+ (son existence laisse encore planer le doute) et le Galaxy S21 Ultra en janvier 2021.

Source : The Verge