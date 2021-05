Galaxy Tab S7 FE : on sait tout de la nouvelle tablette de Samsung

La Galaxy Tab S7 FE est une version beaucoup plus modeste des Galaxy Tab S7, mais elle conserve la même taille que le modèle le plus onéreux de la série, la Galaxy Tab S7+.

Galaxy Tab S7 FE – Crédit : Samsung

Le modèle de base de la Galaxy Tab S7 FE dispose d’un écran tactile LCD de 12,4 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il ne s’agit donc pas d’un écran AMOLED, comme c’est le cas sur la Galaxy Tab S7+. D’ici quelques mois, on sait également que Samsung pourrait dévoiler des tablettes avec des écrans Mini-LED pour concurrencer le nouvel iPad Pro d’Apple.

Elle est propulsée par le SoC Snapdragon 750G, qui est épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD. On s’attend également à l’arrivée de variantes qui proposeraient jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La Galaxy Tab S7 FE est compatible 5G

Grâce à son processeur Snapdragon 750G, la Galaxy Tab S7 FE est compatible 5G, mais il s’agit d’une option payante. La tablette est alimentée par une grosse batterie de 10 090 mAh, compatible avec une recharge filaire maximale de 45 W (avec un chargeur de 45 W vendu séparément, elle passerait de 0 à 100 % en environ 190 minutes. Cette batterie offrirait jusqu’à 12 heures d’autonomie en 5G.

La tablette dispose également de Samsung DeX, qui peut ajouter automatiquement des éléments d’interface similaires à ceux de Windows, comme une barre des tâches, des fenêtres et un « menu Démarrer », lorsque vous fixez un clavier. La tablette est également compatible avec le S Pen, le stylet de Samsung.

Enfin, concernant le prix, Roland Quandt annonce que la Galaxy Tab S7 FE sera proposée à 649 euros dans sa version 5G de base. Deux coloris seront disponibles : « Mystic Black » et « Mystic Silver ». Il s’attend également à l’arrivée d’une version bleue et d’une version bronze plus tard dans l’année. En ce moment, si vous achetez une Samsung Galaxy Tab S7 ou S7+ sur le site officiel, vous recevrez un remboursement de 100 ou 150 €.

Source : WinFuture