Samsung travaillerait sur des tablettes Mini-LED pour concurrencer le nouvel iPad Pro d’Apple

Le géant coréen a l’habitude de travailler avec des dalles Mini-LED, puisqu’il propose déjà plusieurs télévisions avec ce système de rétroéclairage. Cependant, équiper ses tablettes d’un tel écran serait une première pour Samsung, qui utilisait jusqu’à présent la technologie OLED sur ses récentes Galaxy Tab S7 et S7+.

Galaxy Tab S7+ – Crédit : Samsung

Le mois dernier, Apple a levé le voile sur son nouvel iPad Pro de 12,9 pouces avec un écran Mini-LED Liquid Retina XDR. Celui-ci aurait une luminosité de maximale de 1 600 nits et une luminosité de 1 000 nits sur toute la dalle. Un client chanceux a d’ailleurs reçu un iPad Pro 2021 en avance et a publié des vidéos de son écran Mini-LED. Une technologie similaire pourrait bientôt être introduite sur les tablettes Samsung.

En effet, le fabricant coréen peaufinerait sa technologie Mini-LED depuis 2020, et l’entreprise est toujours assise sur une pile de panneaux LCD qu’il faut écouler. Elle chercherait donc actuellement à proposer ce type d’écran sur ses futures tablettes haut de gamme pour concurrencer le nouvel iPad Pro d’Apple.

Un écran Mini-LED sur la Galaxy Tab S8+ ?

Les écrans Mini-LED proposent divers avantages par rapport aux écrans OLED, notamment leurs prix plus accessibles et leur luminosité plus élevée. Certaines dalles Mini-LED n’ont pas grand-chose à envier aux dalles OLED, puisque les effets de blooming ont été significativement réduits sur les nouvelles générations. De plus, celles-ci ne souffrent pas du plus gros défaut de l’OLED : le marquage.

Samsung pourrait alors s’orienter vers un écran Mini-LED pour sa future tablette haut de gamme Galaxy Tab S8+ qui devrait être dévoilée dans les prochains mois, plutôt que vers un écran OLED comme sur les précédentes Galaxy Tab S7 et S7+.

À terme, Samsung souhaiterait s’orienter vers la technologie Micro-LED, laissant derrière elle les technologies QLED et OLED. En attendant que les dalles Micro-LED soient financièrement accessibles, puisqu’on parle tout de même d’un tarif avoisinant les 1000 euros par pouce, Samsung pourrait se tourner vers la technologie QD-OLED. Elle promet notamment de combiner les avantages du QLED et de l’OLED.

Source : @heyitsyogesh