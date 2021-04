Samsung Galaxy Z Fold 3 : le smartphone pliant serait doté d’importantes fonctions de suivi de la santé

Nos confrères de LetsGoDigital ont trouvé un brevet attribué à l’entreprise qui montre que le smartphone serait capable de mesurer la pression artérielle et d’autres paramètres de santé.

Galaxy Z Fold 3 fonctions de suivi de la santé – Crédit : LetsGoDigital

Un smartphone équipé d’un moniteur de fréquence cardiaque n’a rien de nouveau, mais la façon dont les capteurs effectuent leurs mesures sur ce brevet est assez peu conventionnelle. Le document de brevet comprend des illustrations montrant comment le suivi de la santé fonctionnerait sur les téléphones pliants Samsung.

En effet, les capteurs sont montés sur les bords extérieurs de l’écran de l’appareil, et le fait de fermer le téléphone sur votre doigt permet d’assurer une pression constante pour les mesures, comme vous pouvez le voir sur les croquis ci-dessous. Vous pouvez même tenir le téléphone du bout des doigts, et placer le second écran sur votre paume pour effectuer d’autres mesures.

Un Galaxy Fold pour remplacer une montre connectée ?

Selon le brevet, plusieurs paramètres de santé peuvent être mesurés en utilisant cette technologie sur les téléphones pliants. On peut par exemple citer la mesure de la pression sanguine, de l’âge vasculaire, de la pression aortique, du stress, des niveaux de fatigue, etc. Il s’agit de beaucoup de choses dont sont capables les smartwatches en ce moment, ce qui laisse penser qu’un Galaxy Fold pourrait remplacer une montre connectée.

Bien que le suivi semble très complet, certaines fonctionnalités présentes sur les montres connectées sont absentes. On peut par exemple citer le capteur SpO2, qui peut mesurer la saturation d’oxygène dans le sang. On sait que la Galaxy Watch 4 pourrait même offrir une fonction de surveillance du diabète.

Bien que nous connaissions déjà une grande partie de la fiche technique du Galaxy Z Fold 3, il faudra attendre la présentation officielle du smartphone prévue d’ici le mois d’août pour savoir si Samsung compte ou non utiliser tous ces nouveaux capteurs pour le suivi de la santé. Ce smartphone devrait déjà être équipé de certaines technologies révolutionnaires, dont une caméra selfie sous l’écran.

Source : LetsGoDigital