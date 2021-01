Samsung Galaxy Watch 4 et Apple Watch Series 7 : une fonction de surveillance du diabète pour les montres connectées ?

Le média coréen ETNews rapporte que la Galaxy Watch 4 et l’Apple Watch Series 7 pourraient toutes deux proposer une surveillance non invasive des niveaux de glucose dans le sang.

Samsung Galaxy Watch 3 et Apple Watch Series 6 – Crédit : Samsung et Apple

Jusqu’à présent, nous avions pu voir quelques montres connectées être capables de mesurer la glycémie, comme le bracelet connecté Sugar en 2014, ou encore Glycount, la montre connectée qui surveille le diabète. Cependant, le géant coréen et le géant américain pourraient bientôt proposer cette fonctionnalité sur leurs montres connectées les plus populaires.

Samsung Galaxy Watch 4 et Apple Watch Series 7 : un capteur pour surveiller les niveaux de glycose

Déjà en 2017, nous évoquions qu’Apple travaillait sur un capteur de diabète, et il semble qu’il soit enfin prêt à être intégré à une montre connectée. De son côté, Samsung travaille également depuis un certain temps déjà sur des techniques non invasives pour la surveillance du glucose dans le sang. L’année dernière, le fabricant a mis au point une méthode de surveillance du taux de glucose dans le sang à l’aide de la spectroscopie Raman. Ce procédé utilise des lasers pour identifier la composition chimique et, selon Samsung, il propose « la plus grande précision de prédiction parmi les technologies non invasives. ».

Un système de spectroscopie breveté similaire a récemment été présenté sur un prototype de montre intelligente au CES 2021. Cette montre, fabriquée par une startup japonaise nommée Quantum Operations, donne la mesure de la glycémie en 20 secondes seulement.

En intégrant un suivi du glucose dans leurs montres connectées, Samsung et Apple pourraient cibler une nouvelle catégorie de personnes avec leurs produits : les diabétiques. Certaines personnes souffrant de diabète vérifient encore leur glycémie en prélevant une goutte de sang au niveau du doigt. Ces montres pourraient alors grandement faciliter la mesure de la glycémie. La première devrait être la nouvelle Galaxy Watch 4 de Samsung attendue cet été. Elle succèdera directement à la Galaxy Watch 3 de 2020.

Source : ETNews