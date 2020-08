Samsung : l’écran du Galaxy Note 20 Ultra utilise un taux de rafraîchissement variable

La technologie de fréquence adaptative OLED à faible consommation peut réduire l’énergie consommée par un écran de smartphone. On assiste à des économies de jusqu’à 22% d’énergie par rapport aux écrans de smartphones de ses concurrents.

Crédit : Samsung

La semaine dernière, Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme Galaxy Note, et le modèle haut de gamme est doté d’un écran de 120 Hz. Un taux de rafraîchissement plus élevé lui permet d’être plus réactif en utilisant un stylet, en jouant à des jeux mobiles ou en faisant défiler les pages internet. Cela apporte énormément de fluidité au téléphone.

La technologie d’économie d’énergie de l’entreprise permet au panneau d’affichage d’utiliser un taux de rafraîchissement variable. Celui-ci consomme le moins d’énergie possible pour chaque type d’application. Par exemple, lorsqu’un utilisateur d’un Galaxy Note 20 Ultra 5G joue à des jeux vidéo nécessitant des changements d’images rapides, l’écran se rafraîchira à 120 Hz.

Lors de la diffusion d’une vidéo sur YouTube par exemple, l’affichage se rafraîchit à la fréquence habituelle de 60 Hz. Cependant, celui-ci tombe à 30 Hz lorsque l’utilisateur consulte ses mails. Lors de la visualisation d’images fixes ou de réseaux sociaux, le taux pourra tomber à 10 Hz.

Galaxy Note 20 Ultra : une différence importante entre les versions américaines et françaises

Un avantage conséquent sur ses concurrents

Les panneaux existants des smartphones n’offrent qu’un taux de rafraîchissement fixe. Ils n’arrivent pas bien à calibrer automatiquement le taux de rafraîchissement d’un téléphone, ce qui entraînerait un scintillement de l’image causé par des différences de luminance à des taux de rafraîchissement plus faibles. La nouvelle technologie de Samsung Display (appelée VRR) élimine le scintillement pour des fréquences de fonctionnement aussi basses que 10 Hz.

Au réglage le plus lent, Samsung affirme qu’il ne peut utiliser que 60 % de la puissance normalement requise, ce qui permet une économise conséquente d’énergie au niveau de la batterie. Plus tôt, Ice Universe évoquait la possibilité d’avoir accès à un taux de rafraîchissement adaptatif.

Source : anandtech