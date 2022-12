Samsung teste déjà l’interface One UI 5.1 avant la sortie du Galaxy S23

Le Galaxy S23 pourrait bien débarquer l’année prochaine avec l’interface One UI 5.1 préinstallée. Samsung qui devrait présenter son prochain flagship le 1er février 2023 se prépare à son lancement. On connaît déjà la fiche technique des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, mais nous ne savions pas encore quels logiciels seraient préinstallés sur les smartphones à leur arrivée. Samsung est en train de tester One UI 5.1, la dernière version de son interface Android.

Le Galaxy S22 Ultra © Taan Huyn / Unsplash

Samsung a déployé One UI 5 sur les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra en octobre. Les Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 et les autres smartphones / tablettes haut de gamme ont reçu la mise à jour en novembre. One UI 5 a introduit de nouvelles fonctionnalités qui améliorent Android 13 comme la modification plus facile de l’écran de verrouillage, un onglet Modes et routines pour améliorer sa concentration, une gestion plus simple des widgets, etc. On s’attend donc à ce qu’One UI 5.1 continue sur cette lancée avec le Galaxy S23.

One UI 5.1 est en cours de test sur les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra

Le compte Twitter « @SamSWUpdate » qui surveille les nouvelles mises à jour déployées par Samsung pour ses smartphones a découvert le test de One UI 5.1. Il a partagé la capture d’écran d’une mise à jour avec le numéro de version S90xEXXU2CVL7. Selon SamSWUpdate, cette capture d’écran montre que l’interface One UI 5.1 serait testée sur les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra.

Nous n’avons pas encore plus d’informations sur One UI 5.1, mais cette mise à jour mystérieuse est probablement la preuve que Samsung a prévu de déployer la nouvelle interface directement avec les Galaxy S23 et leurs nouveaux coloris. Bien entendu, il est encore trop tôt pour connaître les fonctionnalités apportées par One UI 5.1, mais la nouvelle interface va probablement améliorer les performances d’Android 13.

Enfin, il faut aussi rappeler que Samsung a promis des mises à jour logicielles plus rapides pour ses smartphones. Il ne fait donc aucun doute qu’One UI 5.1 arrivera rapidement sur les smartphones plus anciens après le Galaxy S23 en février.

Source : Android Police