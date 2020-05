Scream 5 : le scénariste emballé par les réalisateurs de Wedding Nightmare

Un Scream 5 plein de potentiel – Crédit : Dimension Films

Ces dernières années sont l’occasion de la renaissance de franchises horrifiques cultes. Après le Halloween chez Blumhouse, le futur Candyman produit par Jordan Peele (Get Out), Scream de Wes Craven signe son retour. Et avec le décès du cinéaste, à qui l’on doit de grands films du genre, ce sont de nouveaux noms qui dirigeront Scream 5 : Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Un duo qui s’était illustré avec le très bon film d’horreur Wedding Nightmare chez la Fox/Disney en 2019. Kevin Williamson, scénariste de Scream, se dit quant à lui heureux de voir Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett à la tête de Scream 5.

Un duo de cinéastes parfait pour Scream 5

C’est en 2011 qu’est sorti Scream 4, réalisé par Wes Craven avant son décès quatre ans plus tard. Et si une suite a été envisagée pendant un moment, le projet se concrétise aujourd’hui. Kevin Williamson, scénariste de Scream, s’est confié sur son excitation de voir Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett à la tête de Scream 5.

Leur vision du film est à la fois originale, inventive, un vrai respect de l’héritage de Wes Craven. Wedding Nightmare est mon film d’horreur préféré de l’an dernier et j’ai hâte de voir ce que leur incroyable talent va apporter à l’univers Scream.

– Kevin Williamson

Le scénariste, qui est également producteur exécutif de Scream 5, ne cache pas son excitation à l’idée de voir le duo à la tête du film. D’après les dernières informations, Neve Campbell est en pourparlers pour reprendre le rôle culte de Sidney Prescott. David Arquette, qui incarne Dewey, a quant à lui été officialisé. Rien n’a été annoncé du côté de Courtney Cox, qui incarne Gale Weathers dans les quatre précédents films.

Wedding Nightmare, la jolie surprise horrifique

Wedding Nightmare, la bonne surprise horrifique – Crédit : Fox Searchlight Pictures (Walt Disney Studios Distribution)

L’excitation de Kevin Williamson est compréhensible. Avec Wedding Nightmare, Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett avaient frappé fort.

Mettant en scène Samara Weaving, nouvelle figure montant de l’horreur (The Babysitter, Mayhem), le film se révélait un tour de manège sympathique, bourré d’humour. Un tour de manège dans lequel une jeune mariée faisait face à sa belle famille, psychopathes en puissance, cherchant à l’assassiner pour honorer une vieille tradition.

Avec son rythme soutenu et un twist sympathique, Wedding Nightmare faisait de son héroïne une véritable guerrière au fil d’affrontements tendus. Une caractéristique présente chez Sidney Prescott, héroïne de Scream, qui a pris du galon depuis sa première rencontre avec Ghostface.

Sans oublier la mise en scène toute en sobriété mais efficace de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, et une histoire solide avec comme unique décor une immense demeure.

La caractérisation des psychopathes de la belle-famille était également l’un des points forts de ce Wedding Nightmare. Les cinéastes ont donc toutes les cartes en main pour proposer de nouveaux venus dans l’univers Scream et imaginer le coupable idéal aux motivations justifiées.

Avec un petit budget de 6 millions de dollars, Wedding Nightmare s’est rapidement imposé comme le divertissement estival idéal à sa sortie en août 2019. La preuve qu’avec peu de moyens, Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett sont déjà capables de prouesses horrifiques.

