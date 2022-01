Scream : cette chanson mythique est présente dans tous les films (sauf un)

La chanson « Red Right Hand » de Nick Cave & the Bad Seeds fait partie des meubles de la franchise Scream. Elle manque seulement à l’appel dans un film pour des raisons qui restent encore floues à ce jour.

Le dernier Scream a séduit deux acteurs emblématiques de la saga, Matthew Lillard confiant même que Wes Craven « serait fier » du résultat. Réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, ce cinquième volet inclut la fameuse chanson « Red Right Hand » signée Nick Cave & The Bad Seeds. Résonnant lors des scènes de tension, elle a permis de glacer le sang de bon nombre de spectateurs. Ce titre a sensiblement nourri la légende de la franchise horrifique, étant présente dans quasiment toutes les itérations.

Pour mémoire, la version de base a été utilisée pour le film de 1996. Sa suite embarque une mouture remixée par DJ Spooky. Et Scream 3 bénéficie d’une version flambant neuve concoctée par Nick Cave, incluant de nouvelles paroles. Dans le cinquième volet de Scream, la chanson iconique fait son grand retour alors qu’elle était absente de Scream 4. D’après Screen Rant, cette omission serait liée à un problème de droits d’auteur.

Scream : « Red Right Hand » fait son grand retour dans le cinquième opus

Initialement, elle se lançait au début de la bande-annonce du film. Avant d’être finalement rapidement retirée. Généralement, les cinéastes doivent obtenir l’aval auprès des ayants droit pour utiliser une chanson. Il est donc possible que feu The Weinstein Company et Dimension Films aient envoyé une demande en ce sens à Mute Records qui l’aurait rejetée. Il s’agit toutefois seulement d’une hypothèse.

Son retour dans le dernier Scream a en tout cas enchanté les fans de la première heure. Le titre surgit alors qu’un personnage est sur le point d’être frappé de plein fouet par la folie sanguinaire de Ghostface. Un nouvel hommage au Scream original qui n’est évidemment pas passé inaperçu. Reste désormais à savoir si la chanson de Nick Cave sera également de la partie dans les suites potentielles de Scream.

