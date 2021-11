Scream : la scène la plus culte avait failli coûter au réalisateur sa place

Scream sortira son cinquième épisode en janvier prochain. Comme on peut le voir dans la bande-annonce, ce dernier opus promet de reprendre certaines scènes emblématiques en version modernisée. Tout au moins la première scène de Scream, premier du nom. Dans cette scène, Drew Barrymore, la seule actrice réellement connue de toute l’équipe à l’époque, meurt, assassinée. Après seulement 15 minutes à l’écran. La production, recevant l’information alors que la scène avait déjà été tournée, était en rage.

Drew Barrymore dans la scène culte de Scream premier du nom – Crédits : Dimensions films

L’écrivain Kevin Williamson raconte comment Mr Craven a été informé des plaintes des studios moins d’une semaine après le début de la production. « Wes a reçu un appel téléphonique du studio, et j’étais assis derrière lui sur ma chaise, et j’ai juste vu son dos s’affaisser. Il a juste commencé à glisser sur la chaise. Ils ne pensaient pas que c’était bien. Ils n’ont pas compris le manque de séquences et ils n’ont pas du tout saisi sa vision pour cette scène. »

Harvey Weinstein ne trouvait pas le masque effrayant

Le projet souffrait à l’époque d’à priori émanant du tristement célèbre Weinstein. Celui-ci trouvait les premiers rushs décevants et ne pensait pas que le masque du tueur pouvait être effrayant. Ce n’est qu’après avoir vu le montage final que Weinstein aurait finalement admis son erreur.

Scream ne devait être qu’un court-métrage

Alors que Kevin Williamson, le scénariste, ne connaissait encore aucun succès, il avait écrit cette scène comme un court métrage. Puisque personne ne semblait intéressé par ses histoires, il imaginait alors la réaliser avec ses propres moyens. « Mais quand j’ai décidé de la prolonger et d’en faire un scénario, j’ai pensé, oh, wôw ! Ça va devenir un film. C’est comme ça qu’on fait. Et je suis vraiment devenu sérieux à ce sujet. » Il n’aurait probablement jamais imaginé à l’époque en être aujourd’hui à prévoir d’écrire le 6e volet de la saga.

Voilà comment la scène la plus emblématique de la saga aurait pu ne jamais exister à nos yeux. Une scène tellement culte que Drew Barrymore vient de nous la refaire sur TikTok pour amuser les nostalgiques.

