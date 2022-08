Les Anneaux de Pouvoir : de premiers avis très élogieux pour la série Le Seigneur des Anneaux

C’est tombé ! Les premiers avis à propos des Anneaux de Pouvoir arrivent et ils sont tous très élogieux. De quoi faire monter la hype chez les fans du Seigneur des Anneaux.

Un autre trailer pour découvrir les Anneaux de Pouvoir – Crédit : Amazon Studios

Les Anneaux de Pouvoir représente un moment crucial pour les amateurs du Seigneur des Anneaux. L’univers promet des moments épiques avec un récent trailer impressionnant. De quoi découvrir les événements du Second Âge de la Terre du Milieu avec une intrigue et des personnages inédits. Mais faut-il s’inquiéter de la future série de Jeff Bezos, le patron d’Amazon qui promet de ne pas faire ça pour l’argent ? Certains confrères ont pu voir Les Anneaux de Pouvoir avant sa diffusion sur Prime Video, le 1er septembre prochain. Voici ce qu’ils pensent des deux premiers épisodes.

À lire > Les Anneaux de Pouvoir : quelle date et heure de diffusion des premiers épisodes ?

Des avis majoritairement élogieux à propos des premiers épisodes

Amazon Prime Video 5,99€ > Amazon On aime Son petit prix

Ses programmes de plus en plus variés

Premier mois d'essai gratuit

Les avantages Amazon Prime (avec l’abonnement à l’année) On n’aime pas Son interface moins intuitive

Des sous-titres souvent perfectibles Verdict : Amazon Prime Video s’est d’abord détaché de la concurrence avec un catalogue riche en classiques du cinéma comme Le seigneur des Anneaux, Le Parrain, Forrest Gump, La Haine, The Revenant, Les valseuses… Depuis quelques années, la plateforme développe aussi ses propres contenus à l’international (The Boys, Upload, Borat, Fleabag…) mais aussi en France (Orelsan : Montre jamais ça à personne, True Story, LOL : qui rit, sort !…)

Les journalistes spécialisés ont eu la chance de voir les deux premiers épisodes des Anneaux de Pouvoir. Steve Weintraub, Perri Nemiroff et Carly Lane de Collider apprécient le spectacle et ne tarissent pas d’éloges à son propos.

Steven Weintraub déclare : « Préparez-vous à être époustouflé par l’ampleur et la portée [des Anneaux de Pouvoir]. J’ignore comment c’est possible, ils ont créé une série du Seigneur des Anneaux qui ressemble au Seigneur des Anneaux. Tout est incroyable. De la cinématographie aux costumes en passant par les décors. Et bien sûr, le casting. Préparez-vous à quelque chose de spécial ».

Perri Nemiroff embraye le pas à son collègue : « Deux épisodes et… jusqu’ici, tout va bien ! La production est remarquable. Un visuel à couper le souffle et un niveau de détails dans la conception des costumes. Quant à l’histoire/personnages, ces épisodes font le nécessaire pour présenter les lieux/acteurs clés. La plupart impressionnent rapidement (…) Particulièrement impressionnant combien j’ai pu partager leurs passions/objectifs en seulement deux épisodes »

Même son de cloche chez Carly Lanr-Perry : « Les Anneaux de Pouvoir est définitivement un retour prometteur en Terre du Milieu. Des visuels incroyables, des personnages convaincants et surtout Galadriel qui refuse de croire que Sauron est vaincu ».

La critique Lyra Hale fait l’éloge de la narration tandis que Trent Moore souligne que la série s’intègre parfaitement… à la trilogie de Peter Jackson !

Pas d’avis négatifs mais certains tempèrent

Si ces avis élogieux rassurent les fans, même les journalistes convaincus prennent des pincettes. Le critique Rob Keyes souligne qu’il y a encore du travail pour rendre l’intrigue passionnante. Idem chez Meghan O’Keefe qui s’inquiète que le récit s’effondre après le deuxième épisode. Cependant, ces journalistes n’émettent pas d’avis négatifs pour autant.

Mais comme toujours, le mieux reste de vous faire votre avis lorsque la diffusion débutera !

Source : Collider