Seigneur des anneaux : qui est l’Étranger dans la série Les Anneaux de pouvoir ?

Attention : spoilers pour les épisodes 1 et 2.

Amazon Prime Video a officiellement lancé les deux premiers épisodes de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir et la série reçoit déjà un accueil très chaleureux de la part des fans. Mais peut-être que le plus gros point d’interrogation pour les téléspectateurs après les premiers épisodes est l’Étranger, un homme bien mystérieux. Qui est-il ?

L’histoire de l’Étranger

Le premier épisode de la série se termine par une étoile filante traversant la Terre du Milieu, alors que la plupart des personnages principaux la regardent lorsqu’elle traverse le ciel. À la fin, la météorite atterrit au Rhovanion, un territoire qui s’étend à l’Est des Monts Brumeux, jusqu’au territoire de Rhûn.

Lorsque Nori, le Hobbit arrive sur les lieux, il retrouve un corps nu, au beau milieu d’un cratère de flammes qui ressemble à l’oeil de Sauron. La série désigne ce curieux personnage par l’Étranger, joué par Daniel Weyman. Nori dit que le feu autour du cratère n’est pas chaud, rappelant la scène à l’ouverture de l’épisode 1 où Galadriel dit que l’endroit où ils se trouvent est si mauvais que leurs torches ne dégagent aucune chaleur.

Tout le monde pense que l’Étranger n’est autre qu’Annatar, l’un des noms d’emprunt de Sauron. Mais cela n’a pas encore été confirmé.

Quels sont les pouvoirs de l’Étranger ?

L’épisode deux révèle quelques-unes des capacités de l’Étranger. Il laisse échapper un grand cri et secoue les arbres à un moment donné, provoquant de grandes ombres. Plus tard, il ramasse des lucioles et les placent dans le ciel comme des étoiles après leur avoir chuchoté. Ces pouvoirs magiques confirment définitivement la force réelle de ce personnage, mais personne ne sait vraiment qui il est, et ce qu’il est capable de faire.

L’Étranger parle dans le deuxième épisode, n’offrant que quelques mots. « Mana » et « úre », deux mots elfiques, qui se traduisent apparemment par « Qu’est-ce que la chaleur ? » en langue quenya.

Alors, qui est vraiment l’Étranger ?

Notre meilleure supposition à l’heure actuelle est que l’Étranger est en réalité un sorcier semblable à Gandalf le Gris. Dans la mythologie de Tolkien, les sorciers ne sont pas seulement des humains qui connaissent et pratiquent la magie, mais des esprits, appelés Maiar, envoyés par les Valar (essentiellement les dieux de la Terre du Milieu) pour aider les gens en cas de besoin.

L’arrivée de l’Étranger au moment où les Anneaux de pouvoir vont être forgés semble être le moment idéal pour qu’un Maiar apparaisse. La tradition de Tolkien sur Le Deuxième Âge de la Terre du Milieu (l’époque où la série télévisée d’Amazon se déroule) n’est pas aussi dense que celle du Troisième Âge (lorsque Le Seigneur des anneaux se déroule), mais nous savons qu’au moins deux Maiar sont là à l’époque, connus uniquement sous le nom de Mages Bleus en sindarin (Ithryn Luin). L’Étranger pourrait très bien être l’un d’eux.

Les Mages Bleus sont des magiciens envoyés pour aider les peuples de la Terre du Millieu à lutter contre Sauron. L’absence presque totale d’informations à leur sujet s’explique par leur départ pour l’Est de la Terre du Millieu, une Terra incognita dans les écrits de Tolkien.