Sélection : 3 bons jeux de société inspirés de films

Cinéma et jeux vidéo fonctionnent ensemble, il en est de même pour les jeux de société qui répondent à bien des critères de la culture geek et cinématographique. Voici quelques beaux exemples à essayer.

Vous êtes fan de cinéma et de jeux de société ? Alors pourquoi ne pas mêler vos deux passions ? Forcément inspirés par la pop culture, les jeux de société sont de vraies mines d’or pour pouvoir retrouver et rendre réelles les aventures de vos films préférés. On vous en propose 3 aujourd’hui qui vont vous permettre de vous replonger dans vos classiques !

Dinosaur Island : Bienvenue dans Jurassic Park !

Dinosaur Island – Crédit : Pandasaurus Games

Editeur : Pandasaurus Games

Auteur : Jonathan Gilmour

Illustrateurs : Kwanchai Moriya,Peter Wocken

2 à 4 joueurs, dès 10 ans, 120 minutes

Si parfois l’inspiration d’origine d’un jeu ne saute pas aux yeux, avec Dinosaur Island il n’y a pas de doutes possibles, on plonge immédiatement dans l’univers de Jurassic Park ! Dans ce gros jeu de société, vous allez vous affronter afin de construire le plus beau et grand parc d’attractions préhistorique pour attirer un maximum de visiteurs… en essayant de les garder en vie !

Dinosaur Island se joue avec de nombreux plateaux de jeu et en 5 phases : la phase de recherche, la phase de marché, la phase des ouvriers, la phase de parc et la phase d’entretien.

Au cours des trois premières phases, on va procéder à de nombreux lancers de dés et à du placement d’ouvrier afin de créer des dinosaures, améliorer son labo, créer des activités dans le parc, améliorer la sécurité… avant d’ouvrir le parc dans la phase 4, où l’on devra cette fois-ci attirer le plus de visiteurs possible pour accumuler des points de victoire.

Dinosaur Island – Crédit : Pandasaurus Games

Dans la phase 5, on remet à jour tout le matériel du jeu, on récupère ses différents ouvriers, on subit des cartes rebondissements, avant de vérifier les conditions de fin de partie. Si elles sont atteintes, on détermine le vainqueur, sinon, on repart pour un tour !

Comme vous pourrez le constater, Dinosaur Island est un gros jeu directement inspiré du film de Steven Spielberg. Et si on est fan… on ne peut qu’accrocher avec ce jeu, qui peut paraître fastidieux au premier tour (comme souvent pour des jeux avec autant de phases), mais qui devient très fluide une fois qu’on a bien assimilé les règles.

Les rebondissements en phase 5 offrent de nombreux retournements de situation qui mettent beaucoup de piment au jeu. Bref, un excellent jeu que vous devez absolument ajouter à votre ludothèque si vous êtes fans de T-Rex et diplodocus !

Star Wars Rébellion : Que la force soit avec vous !

Star Wars Rébellion – Crédit : FFG

Editeur : Fantasy Flight Games

Auteur : Corey Konieczka

2 à 4 joueurs, dès 14 ans, 180 minutes

Vous rêvez de pouvoir revivre la guerre intergalactique entre l’Empire et les rebelles ? C’est aujourd’hui possible avec Star Wars Rébellion. Classé 7ème meilleur jeu sur le hall of fame de BGG, il vous propose de redécouvrir l’univers de Star Wars à l’aide de plus de 150 figurines et des parties asymétriques afin de vivre au mieux les aventures des Jedis.

Dans Star Wars Rébellion, vous pourrez incarner soit le côté obscur de la force et l’Empire afin d’anéantir l’Alliance et Luke Skywalker, soit les rangs des rebelles afin de détruire l’Étoile Noire. L’occasion rêvée pour revivre ou bouleverser les évènements célèbres de la saga.

La mécanique ressemble fortement à un jeu du chat et de la souris, où le joueur impérial va chercher à trouver et détruire la base rebelle, pendant que cette dernière cherche à saper son autorité.

Star Wars Rébellion – Crédit : FFG

Bien entendu, derrière cette explication simpliste se cache un gameplay profond, avec de nombreuses missions à accomplir pour chaque joueur, des planètes sous leur contrôle, des unités à déployer dans toute la galaxie… Difficile de rentrer dans le détail sans écrire un roman tellement la profondeur de jeu est grande.

Alors le mieux est peut-être de vous y essayer ! Car en plus de jouer sur la corde sensible de la passion avec la saga Star Wars, le jeu est également un des meilleurs jeux de duel existant sur le marché !

En mélangeant habillement stratégie, tactique, bluff, fourberie et opportunisme à un thème fort, il sort clairement du lot !

Seul petit bémol, le jeu est long, très long. Les parties pourront durer jusqu’à 4 ou 5h. Trop long pour certains donc, mais parfait si vous aimez les longues parties stratégiques. Conçu pour être joué en duel avec son mode asymétrique, il vous immergera dans l’univers de Star Wars à merveille.

King of Tokyo : Godzilla VS King Kong !

King of Tokyo – Crédit : IELLO

Editeur : IELLO

Auteur : Richard Garfield

Illustrateur : Régis Torres

3 à 6 joueurs, dès 8 ans, 30 minutes

Vous adorez les films à base de monstres mythiques et immenses à la Godzilla ou à la King Kong ? Alors vous n’allez pas être déçu avec King Of Tokyo qui reprend clairement le principe de ces films, en vous proposant d’incarner un de ces monstres afin d’asseoir votre domination sur la ville à coup de baffes.

Imaginé par Richard Garfield (le créateur de Magic The Gathering), King of Tokyo reprend le principe du Yatzee en vous proposant de jouer avec 6 dés que vous allez lancer 3 fois en conservant ceux qui vous intéressent.

Les dés ont 6 faces et vous permettent de mettre des baffes aux monstres adverses, vous soigner, acheter des cartes ou marquer des points de victoire.

King of Tokyo – Crédit : IELLO

Vous aurez deux manières de remporter la partie : être le dernier monstre en vie ou avoir 20 points de victoire.

Le jeu est un très bel hommage aux films de série Z à base de gros monstres, et on prend un réel plaisir à mettre de grosses baffes aux autres titans ! Avec en plus un matériel de très bonne qualité, il met rapidement une grosse ambiance autour de la table.

Bien entendu, qui dit dés, dit hasard. Un jeu à éviter donc si vous n’êtes pas chanceux ou si vous ne supportez pas ne pas avoir la maîtrise sur votre partie. Ici on est clairement là pour se mettre de grosses baffes sans réfléchir à outrance !