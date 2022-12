Le top des gestionnaires de mots de passe pour une protection optimale de vos données

On croit toujours que ce sont de grands groupes ou des données sensibles qui sont volés, mais les particuliers ne sont pas à l’abri. Entre les antivirus et les VPN, il existe un autre outil phare de protection de vos données, c’est le gestionnaire de mots de passe.

Pourquoi utiliser un gestionnaire de mots de passe ?

Non seulement les gestionnaires de mots de passe vous permettent d’avoir des mots de passe uniques pour chaque compte, mais ils facilitent également leur mémorisation grâce à des fonctions telles que le stockage crypté et la synchronisation en un clic. De plus, avec certains gestionnaires de mots de passe, vous n’avez même pas besoin de vous souvenir de votre mot de passe principal ; l’authentification biométrique peut être utilisée à la place. L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe est donc un excellent moyen de protéger vos informations sensibles et de renforcer vos défenses contre les cybermenaces potentielles.

Quels sont les meilleurs gestionnaires de mots de passe ?

KeePass Password Safe

KeePass Password Safe © KeePass

KeePass Password Safe est une solution pratique et sécurisée pour le stockage des mots de passe. En sauvegardant tous vos mots de passe dans un seul fichier, vous n’avez plus besoin de vous les rappeler tous, ou pire encore, de les écrire sur papier. De plus, KeePass vous apporte la tranquillité d’esprit en sachant qu’il utilise le double algorithme hautement protecteur AES et Twofish qui est couramment utilisé par les banques. Et pour une sécurité encore plus forte, un seul mot de passe principal peut être défini pour protéger l’accès au fichier – mais vous feriez mieux de vous en souvenir ! KeePass est un logiciel libre et gratuit compatible Windows, Mac, Linux, Android et iOS.

Télécharger KeePass Password Safe

Dashlane

Dashlane © Dashlane

Dashlane est une excellente solution pour sécuriser vos données sensibles et rationaliser le processus de remplissage de formulaires fastidieux avec des informations personnelles récurrentes. La forte technologie de cryptage garantit qu’aucune personne non autorisée ne peut accéder à vos informations, tandis que l’interface très intuitive de la plateforme facilite l’utilisation de toutes ses fonctionnalités. Mais ce qui distingue vraiment Dashlane des autres logiciels de gestion de mots de passe, c’est sa capacité à utiliser des systèmes d’alerte sophistiqués lorsque quelqu’un ou un pirate tente de compromettre vos données. Vous devenez proactivement connecté à la sécurité en temps réel et pouvez devancer ceux qui recherchent des vulnérabilités avant qu’elles ne causent des dommages – une protection inestimable en ces temps difficiles. Disponible gratuitement pour toutes les plateformes desktop et mobiles et en extensions pour navigateurs web.

Télécharger Dashlane

BitWarden

BitWarden © 8bit Solutions

BitWarden, un logiciel gratuit de gestion des mots de passe, offre aux utilisateurs une solution incroyablement simple, mais sûre, pour protéger leurs données en ligne. Que vous accédiez à BitWarden depuis votre ordinateur Windows, Mac, votre mobile Android ou iOS, ou même depuis le navigateur de votre Chromebook, le processus ne pourrait être plus simple. Lors de la création ou de la connexion d’un compte en ligne, toutes les informations et les références de l’utilisateur sont cryptées avec la technologie AES-256 bits dans un coffre-fort virtuel pour les futures sessions de connexion. Une fois stockées, ces informations peuvent être rappelées instantanément, ce qui signifie que les utilisateurs n’ont qu’à cliquer sur un seul bouton pour accéder à leur compte.

Télécharger Bitwarden

LastPass

LastPass © LastPass

LastPass est donc un gestionnaire de mots de passe qui rend simple et direct le stockage, l’organisation et la protection de toutes les informations confidentielles avec un seul mot de passe principal et un clic sur un bouton. Son interface conviviale lui permet de s’adapter facilement aux besoins des utilisateurs. Chaque identifiant est associé à une page web et un mot de passe, et reste crypté à des fins de sécurité, et les données peuvent être synchronisées sur différents navigateurs avec LastPass. En utilisant ce système de gestion efficace, vous n’aurez plus à vous souvenir de plusieurs identifiants pour accéder à vos données.

Télécharger LastPass

Certaines suites de sécurité intègrent aussi des gestionnaires de mots de passe, tels que Avira Free Security et Avast Antivirus Gratuit (avec la version payante). Vous disposez ainsi de tout un panel d’outils pour assurer une protection complète et une surveillance accrue de vos fichiers, de vos données, de vos mots de passe, et empêche les failles de sécurité de votre ordinateur.

Si vous utilisez l’un de ces navigateurs web, ils intègrent aussi un gestionnaire de mots de passe : Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, ou encore Safari. Vous n’avez ainsi pas besoin d’installer un logiciel tiers, mais si vous ne protégez pas votre profil d’utilisateur, tout le monde peut accéder à vos identifiants et vos mots de passe.