Severance : le tournage de la saison 2 est enfin bouclé, l’attente est bientôt terminée

Avis aux fans d’espaces liminaux et de science-fiction. La saison 2 de Severance, la série phénomène d’Apple TV+, vient de s’achever. Préparez-vous à retourner dans les méandres inquiétants de Lumon Industries et à percer de nouveaux secrets aux côtés de Mark Scout et de son équipe.

Vous êtes fan de séries originales et captivantes ? Alors vous avez forcément entendu parler de Severance, la pépite signée Apple TV+ qui aura rapidement atteint le top 3 de mes séries favorites. Si vous attendiez avec impatience des nouvelles de la suite, sachez que le tournage de la saison 2 vient enfin de s’achever.

La saison 2 de Severance est en route

Pour ceux qui ont loupé le phénomène, Severance vous plonge dans un univers à la fois fascinant et inquiétant : on y suit Mark Scout (interprété par le génial Adam Scott), à la tête d’une équipe d’employés de Lumon, une mystérieuse entreprise de biotechnologie.

La particularité de ces employés ? Leur mémoire a été chirurgicalement divisée : au boulot, ils ne se souviennent absolument de leur vie personnelle, et inversement. Un concept glaçant qui pose des questions profondes sur notre rapport au travail, à la vie privée et à l’identité même.

À lire : Apple TV+ : grosse augmentation du prix en France, la pilule passe mal

Si de prime abord, Severance pourrait ressembler à un drame classique en milieu d’entreprise, détrompez-vous. La série prend vite un virage à 180 degrés et se transforme en un thriller psychologique et dystopique de science-fiction. Les amateurs d’espaces liminaux et des vidéos façon The Backrooms de Kane Pixels seront en terrain connu, avec des décors minimalistes et une ambiance anxiogène à souhait.

La saison 1, acclamée par la critique et le public (avec près de 97 % d’avis positifs sur Rotten Tomatoes), a cartonné et a même décroché deux Emmy Awards. Elle a su se démarquer de poids lourds comme Succession ou Squid Game. Et maintenant que Succession a tiré sa révérence, la voie est libre pour que Severance devienne la nouvelle série incontournable.

On sait encore peu de choses sur l’intrigue de la saison 2, mais le casting s’étoffe également avec l’arrivée d’acteurs confirmés comme Gwendoline Christie et John Noble. Sa date de sortie reste inconnue, mais on espère la retrouver d’ici début 2025 sur Apple TV+.